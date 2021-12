Dětští praktici by měli mít vakcínu proti koronaviru od 16. prosince, registrace začne o tři dny dříve

Praktičtí lékaři pro děti a dorost by měli mít od 16. prosince k dispozici vakcínu proti covidu pro děti od pěti let. Novinářům to na tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Registrace k očkování se pro tyto děti otevře v pondělí 13. prosince, v tento den by také vakcíny měly dorazit do Česka. O den později začne rozvoz očkovacích látek.

