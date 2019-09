Dezinformace o očkování škodí stejně jako nemoci, zní od expertů z globálního summitu

Dezinformace a nárůst nedůvěry v očkování patří k zásadním rizikům ohrožujícím zdraví a životy lidí na všech kontinentech. Šíření seriózních informací o vakcínách je proto stejně potřebné jako distribuce očkovacích látek do oblastí, kde k nim zatím děti nemají přístup. Shodli se na tom ve čtvrtek lídři světových institucí a zdravotničtí experti během globálního summitu o očkování v Bruselu. Brusel 18:11 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nejškodlivější dezinformaci o očkování považují lékaři tu, která ho spojuje s autismem. (Ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker summit uspořádal v reakci na rostoucí počet lidí, kteří zejména v Evropě odmítají nechat své děti očkovat kvůli nepravdivým informacím plnícím sociální sítě.

„Je neakceptovatelné, že se stále rozvíjejí nemoci, které měly být díky očkování už eliminovány,“ prohlásil Juncker na úvod summitu, přičemž připomněl mimo jiné nárůst počtu případů spalniček v řadě zemí světa.

Průzkum fondu Wellcome Trust zveřejněný letos ukázal, že existuje souvislost mezi nízkou proočkovaností populace a nárůstem počtu případů této potenciálně smrtelné choroby, který v poslední době trápí některé země.

Mezi státy s největším nárůstem případů patří země jako Madagaskar, Filipíny či Venezuela, kde je omezená dostupnost očkování, ale i státy jako Ukrajina či Francie, kde mají lidé ve vakcinaci nízkou důvěru.

Česká republika pak koncem srpna přišla z rozhodnutí Světové zdravotnické organice spolu s Velkou Británií, Řeckem a Albánií poprvé o status země bez spalniček.

Fake news ohledně očkování

Lidé podle Junckera šíří po internetu nesmyslné informace o nebezpečnosti vakcín, někteří zase tvrdí, že jediným důvodem vakcinace je tlak farmaceutických společností, které z něj mají zisk. Šéf Evropské komise podotkl, že vakcíny zachrání ročně tři miliony životů a proto je zásadní s těmito dezinformacemi bojovat.

Podle zmíněného průzkumu mají celosvětově nejnižší důvěru v bezpečnost očkování obyvatelé Evropy, kde jsou o ní přesvědčeny necelé dvě třetiny lidí. Globální průměr přitom činí téměř 80 procent.

„Nedůvěra a dezinformace nesmí převládnout. Nestane se to, když budeme jednat hned,“ řekla ředitelka dětského fondu OSN UNICEF Henrietta Foreová, podle níž zachrání vakcinace každou minutu pět dětských životů. Jen během loňského roku však kvůli nedostatku očkovacích látek či jejich odmítání nebylo podle ní očkováno 20 milionů dětí na celém světě.

A jaké jsou příklady fake news ohledně očkování proti spalničkám v Česku? „Vůbec asi nejzávažnější zpráva je ta, která víceméně pochází z Velké Británie od Andrew Wakefielda, že očkování proti spalničkám způsobuje autismus. To vedlo k tomu, že v několika zemích dramaticky klesla proočkovanost. Pak to bylo vyvráceno, nicméně stále někteří lidé, zejména na sociálních sítích, si myslí, že to státy neoprávněně zatajují a že riziko autismu tam je, byť to bylo zásadně vyvráceno,“ popsal před časem v rozhovoru pro iROZHLAS.cz předseda České vakcinologické společnosti a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Zásah sociálních sítí

Lídři a experti se shodli, že zásadní cestou, jak zvýšit mezi lidmi povědomí o prospěšnosti očkování je spolupráce s médii, zejména provozovateli sociálních sítí.

Šéf Světové zdravotnické organice Tedros Adhanom Ghebreyesus ocenil, že sítě Pinterest, Facebook a Instagram se letos rozhodly odkazovat uživatele vyhledávající informace o očkování na ověřené zdroje typu WHO (Světová zdravotnická organizace).

„Mělo by se však udělat více,“ podotkl Ghebreyesus, podle něhož „těžce vybojované pokroky ve vakcinaci mohou být ztraceny“ právě vinou dezinformací.

Summit, kterého se účastní čtyři stovky šéfů organizací, odborníků či lidí, jimž očkování zachránilo život, se zabývá i vývojem nových vakcín a jejich lepší distribucí po celém světě.