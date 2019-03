S očkováním proti klíšťové encefalitidě není důvod otálet, Česká republika hlásí nejvíce případů

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Rastislavem Maďarem o tom, jak se nejlépe chránit proti klíšťové encefalitidě

Proti klíšťové encefalitidě lze podle Rastislava Maďara očkovat už od prvního roku dítěte, pokud tedy nemá nějaký specifický zdravotní problém. „Není důvod čekat,“ říká.

Nicméně d ěti v Česku jsou očkované poměrně hojně, zaostávají ale senioři, u kterých je největší riziko trvalých následků i úmrtí. „Je hezké, že někdo myslí na své děti i vnoučata, ale myslete prosím i na sebe,“ připomíná lékař.

V ohnisku nákazy jsou mnohem častější než dospělá klíšťata malé nymfičky, které velmi často na těle ani neobjevíme. Pokud ano, tak na odstranění stačí namydlený tampon. V případě dospělé a nasáté samičky je potřeba ji vytáhnout pinzetou.

„S klíštětem se netočí, zvyšuje se pravděpodobnost, že by se odtrhla hlavička, a to by způsobilo jenom potencionální komplikace,“ zdůrazňuje Maďar a zároveň vyvrací určité mýty, jak se ochránit proti klíšťatům. K těm patří třeba beta karoten, pangamin nebo česnek.

„Můžeme se bavit o všem možném, ale nic jiného než vakcinace nám jistotu nedá,“ zdůrazňuje.

Onemocnění klíšťovou encefalitidou také nelze v první fázi rozpoznat, až v té druhé a třetí. Velká část případů tak unikne pozornosti. „To, co vidíme, je možná takový vrchol ledovce,“ uzavírá.