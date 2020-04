Není důvod očkování odkládat, tvrdí lékaři. Je důležité hlavně u batolat a kojenců

Ani v téhle době by rodiče malých dětí neměli zapomínat na povinná očkování. Doporučuje to Česká vakcinologická společnost a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Pokud je dítě zdravé, a lékař s očkováním souhlasí, není podle odborníků důvod kvůli koronaviru vakcínu odkládat. Doporučení lékařů platí hlavně pro ty nejmenší, tedy kojence a batolata. Praha 8:05 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování by rodiče neměli odkládat hlavně u batolat a kojenců. | Zdroj: Profimedia

„Děti jsou ohroženy infekcemi, proti kterým je potřebujeme chránit. A to je především černý kašel a jsou to i spalničky,“ říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Illona Hülleová.

„Je potřeba, aby si děti vytvořily dostatečný počet protilátek. To, co dostanou od maminky po porodu, tak během prvních tří měsíců klesá. Je to období, kdy jsou nejzranitelnější. Není prostě důvod očkování odkládat."

Se sdružením praktiků souhlasí i Česká vakcinologická společnost. Očkovací látky podle ní u dětí nezvyšují riziko nákazy koronavirem, ani neporušují jejich imunitní systém.

„Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život-ohrožujícím infekčním onemocněním,“ uvedli vakcinologové ve svém prohlášení. A podle předsedkyně Odborné společnosti dětských praktických lékařů Aleny Šebkové není nutné odkládat ani nepovinná očkování, třeba to proti pneumokokům.

„Pneumokoky jsou bakterie, které jsou poměrně často komplikací virových onemocnění. Takže tady bych byla opatrná a toto očkování neodkládala,“ říká Šebková.

Starší děti a dospělí

Jiná situace je podle lékařů u dospělých a starších dětí. Tam po dohodě s praktikem může očkování několik týdnů až měsíců počkat. Společnost Rozalio, která dlouhodobě prosazuje individuální přístup k očkování, rodičům radí, aby před vakcínou mimo jiné zvážili zdravotní stav dítěte.

„V současné době, kdy je pohyb lidí omezen, tak právě v tuhle chvíli se snižuje riziko nákazy všech nemocí, takže když si rodiče nejsou jistí, nejsou úplně zdrávi, tak si to očkování může o pár týdnů prostě odložit,“ myslí si předsedkyně sdružení Martina Suchánková.

„Neznamená to neočkujte se, nebo všechno odkládejte, ale přemýšlejte o tom, jaká je vaše situace. Jste zdraví? Máte v dosahu zdravotnická zařízení? V současné době, kdy je pohyb lidí omezen, tak právě v tuhle chvíli se snižuje riziko nákazy všech nemocí, takže když si rodiče nejsou jistí, nejsou úplně zdrávi, tak si to očkování může o pár týdnů prostě odložit,“ dodává.

Zvláštní režim ordinací

Společnost Rozalio i lékaři se shodují na tom, že očkovat by se mělo nechat vždy jenom zdravé dítě. A rodiče by se měli o vakcíně předem poradit s praktickým lékařem. Třeba i tom, kdy a ve kterou dobu mají dítě do ordinace přivést. Ty teď totiž kvůli koronaviru fungují ve zvláštním režimu.

„Často se můžete setkat i s uzamčenou čekárnou, a s pokynem, abyste lékaři ohlásili svůj příchod. A jsou pouštěni buď jednotlivci nebo malé rodinné skupinky. Určitou část dne ordinujeme jenom pro nemocné, a určitou část dne pouze pro zdravé děti, kdy právě očkujeme,“ dodává lékařka Alena Šebková.

Někteří dětští praktici podle svého sdružení pořád nemají dostatek ochranných pomůcek. Jeden respirátor na den jim nestačí, chybí taky ochranné brýle nebo štíty, a nedostává se rukavic ani dezinfekce.

„Jsme se domluvili, že když je málo pomůcek, a je více ordinací na jednom místě, tak ordinuje třeba jeden lékař pro ty akutní pacienty, a ti zbylí lékaři poskytují telefonické konzultace,“ říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. Zásoby podle ní částečně dodávají i rodiče malých pacientů. Lékařům darují podomácku ušité roušky, namíchanou dezinfekci nebo držáky ochranných štítů vytištěné 3D tiskárnou.