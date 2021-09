Začíná očkování proti chřipce. Od injekce anticovidové vakcíny nemusí být dvoutýdenní rozestup

Někteří praktičtí lékaři už začali s očkováním proti chřipce. Česko pro letošní sezónu objednalo kolem milionu vakcín, tedy asi o 15 procent víc dávek než loni. V minulé sezóně se totiž nedostalo na všechny, kteří očkování proti chřipce chtěli. Letos ale zatím praktičtí lékaři tak vysoký zájem neevidují. Epidemiologové přitom varují, že v nadcházející sezóně nejspíš bude chřipka mezi lidmi kolovat. Praha 20:03 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sladit dvě očkování najednou bude navíc podle Bábíčka pro praktiky náročné. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vakcína proti chřipce do jedné paže a vzápětí proti covidu-19 do druhé. Tak by letos mohlo vypadat očkování v ordinacích praktických lékařů. Podle České vakcinologické společnosti není nutné dělat mezi oběma injekcemi pauzu, vysvětluje člen společnosti, epidemiolog Jan Kynčl.

„U dvou vakcín, které jsou neživé, což tyto jsou, tak tam se historicky používá interval dva týdny mezi dvěma dávkami. Ale je možné využít i druhou variantu, tedy současné očkování proti koronaviru i chřipce ve stejný den do různých míst. Jsou lidé, co jsou časově vytížení a k lékaři podruhé nepřijdou, tak v tu chvíli je vhodné volit očkování ve stejný den,“ říká Kynčl.

Bude tak záležet na tom, jak se lékař s pacientem domluví. Doktoři se ale zřejmě budou většinou držet osvědčeného formátu s dvoutýdenní pauzou.

„Pořád berme v úvahu, že jde o záležitost nevyzkoušenou. Většina praktických lékařů bude opatrnější a budou si pacienty zvát na dvakrát. To znamená, jednou na covid a jednou na chřipku. Pokud si vyloženě pacient nebude přát v jeden den obě dávky,“ říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.

Sladit dvě očkování najednou bude navíc podle Bábíčka pro praktiky náročné.

„Vakcinace na chřipku je možná. Kolik pacientů denně přijde, tolik naočkuji, ale u covidu musím plánovat, abych naředěnou vakcínu proti covidu, které je 6 nebo 10 dávek, a skupiny pacientů měl připravené,“ doplňuje Bábíček.

Dvě vakcíny v jedné

Souběžné očkování proti covidu-19 a chřipce ale nemusí být vhodné pro každého, upozorňuje imunoložka Irena Krčmová.

„Máme pacienty, kteří mají autoimunitní onemocnění, třeba revmatologického typu. Pokud je aktivní, tak bych také byla příznivcem pozvolné vakcinace nebo od sebe oddělené,“ popisuje Krčmová.

Zároveň nevylučuje, že by do budoucna mohly být obě vakcíny v jedné ampulce, a očkování by tak bylo snazší.

„Už probíhají studie, které by spojily anticovid vakcinaci a vakcinaci proti chřipce do jedné vakcíny. Uvidíme, zda tato vakcinace bude účinná ve tvorbě specifických protilátek,“ říká imunoložka.

Očkování proti chřipce lékaři i letos doporučují hlavně seniorům a chronicky nemocným. Epidemiolog Jan Kynčl je přesvědčený o tom, že se nebude opakovat minulá sezóna, kdy Česko nezaznamenalo jediný potvrzený případ chřipky.

„Až pominou opatření proti koronaviru jako roušky, distanc a podobně, tak chřipka se vrátí na své místo. Je relativně nepravděpodobné, že by byla naprosto nulová znova. To by musela být lockdownová opatření,“ říká Kynčl.

Roli může hrát i to, že řada lidí bude vůči koronaviru imunní, proti chřipce ale ne.

„Respirační viry bojují o receptory, o své místo, takže soutěží a když část populace prodělala covid, tak se slábnutím dominance covidu bude vznikat prostor pro působnost jiných virů a chřipka je tím významným,“ doplňuje epidemiolog.

Část z milionu objednaných vakcín proti chřipce už je k dispozici. Někteří lékaři tak začali očkovat, většina ale čeká do října až listopadu, kdy je na to ideální doba.