Očkování proti chřipce může starší lidi ochránit před zdravotními komplikacemi, vysvětluje kardioložka

První pacienti v Česku už za sebou mají v tomto období očkování proti chřipce. Seniorům nad 65 let je určený nový typ vakcíny. Dokáže u nich podle lékařů lépe navodit imunitu. Používají ji také v Očkovacím centru v motolské Fakultní nemocnici v Praze. Praha 0:10 7. října 2023

„Dneska se budete očkovat proti covidu i proti chřipce. Po očkování jste nikdy žádnou reakci neměla?“ ujišťuje se vakcinoložka Tereza Ernestová krátce předtím, než pacientku v seniorském věku naočkuje. „V tom případě se můžete tady posadit k sestřičce, už má připravenou vakcínu, budeme očkovat speciální vakcínu pro seniory.“

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby bylo ve společnosti proočkováno 75 % seniorů, u nás jich je necelá čtvrtina, upozorňuje infektolog

Prvně se očkuje covid do jednoho ramene a do druhého ramene dostane pacientka chřipku. „Ani jsem to necítila, sestřičky jsou šikovné,“ pochvaluje si. „Je to větší dávka, tak je to trochu cítit. Doma si na to dejte chladný obklad, aby vás to tak nebolelo,“ radí pacientce zdravotní sestřička.

Nový silnější typ vakcíny

Přestože mají v motolském Očkovacím centru tři typy vakcín, seniory automaticky očkují tou nejnovější. „Obsahuje více antigenů a je silnější,“ vysvětluje Lukáš Kohout z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Motolské nemocnice. „Pro starší lidi kolem 65 let věku je tato vakcína žádoucí, protože jejich imunitní systém není úplně vybavený jako u mladých lidí. Imunitní odpověď vydrží delší dobu.“

Zájem o vakcinaci ve zdejším očkovacím centru potvrzuje také lékařka Kateřina Kupská. Teď se tu očkují hlavně zdravotníci. „Lidé mimo zdravotnické zaměstnání už ale také začínají víc chodit. Trochu jsme omezili provoz druhé ambulance, který je spíš komerční před cestováním a podobně, abychom měli více času a prostoru a pacienti tu zbytečně dlouho nečekali.“

Předcházení zdravotním komplikacím

Celková proočkovanost proti chřipce se u nás podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku pohybuje kolem osmi procent. Mezi seniory nad 65 let věku se nechává očkovat necelá čtvrtina. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje, aby bylo naočkováno nejméně 75 procent seniorů.

U starších lidí je očkování důležité i proto, že se spolu s chřipkou můžou dostavit nejrůznější zdravotní komplikace, upozorňuje infektolog Lukáš Kohout: „Jednou z nezákladnějších komplikací je zápal plic, to znamená pneumonie, záněty srdce, srdečního svalu, osrdečníku. Ty komplikace ale můžou být třeba i neurologické a podobně.“

Kardiaci, ohrožená skupina

Velmi nebezpečná je chřipka pro kardiaky, u kterých může být dokonce fatální. Tato skupina pacientů by podle kardioložky Zuzany Moťovské z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze neměla očkování proti chřipce rozhodně opomíjet.

„U kardiaka je chřipka onemocnění, které postihuje více orgánů, je u něj vysoké riziko, že bude mít těžký průběh chřipky a že v důsledku těžkého průběhu může zemřít. U kardiaka, který je stabilní a bere svoji léčbu, může chřipka vést k tomu, že má novou nestabilní příhodu.“

Díky očkování proti chřipce se těmto příhodám dá dokonce zabránit. „Dnes na základě výzkumu, který se dělá, víme, že pokud mají pacienti, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici s akutním infarktem myokardu, příznivý průběh a zaočkují se v průběhu hospitalizace, tak v tom dalším období mají až o polovinu snížené riziko úmrtí v důsledku kardiovaskulárních příčin. To je obrovský benefit této léčby,“ upozorňuje kardioložka Zuzana Moťovská.

Vedle rizikových skupin pacientů a seniorů by se o očkování proti chřipce měly zajímat také rodiče dětí do pěti let a těhotné ženy. Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování také všem lidem nad 50 let.