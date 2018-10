Nejvyšší čas nechat se očkovat proti chřipce. Za posledních pět let na ni zemřelo přes 500 lidí

Při chřipkové sezóně loni zemřelo podle dat Státního zdravotního ústavu přes 260 lidí. U více než šesti stovek pak lékaři evidovali vážný průběh onemocnění. Ústav proto doporučuje nechat se očkovat, a to hlavně starším a chronicky nemocným lidem. Praha 19:30 2. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víc než 1500 lidí kvůli vážnému průběhu chřipky skončilo na odděleních ARO nebo JIP. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Češi ale o očkování příliš velký zájem nemají, proočkovanost se podle České vakcinologické společnosti pohybuje jen kolem 5 procent.

Za posledních 5 let přitom zemřelo v důsledku chřipky na 550 Čechů. Víc než 1500 lidí kvůli vážnému průběhu skončilo na odděleních ARO nebo JIP. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. Šlo hlavně o starší lidi nebo chronicky nemocné, kteří by se měli nechat očkovat. Vakcínu jim hradí pojišťovny.

Očkování podle Národní referenční laboratoře pro chřipku snižuje riziko onemocnění až o 60 % a u těch, kteří se i přesto nakazí, zlehčuje průběh nemoci a předchází vážnějším komplikacím. Mezi ty patří třeba postižení ledvin, rozvoj infarktu nebo meningitida.