Genetik Pačes: Pokud se naočkuje celá dospělá populace, virus se bude šířit jen mezi dětmi

„Na děti jsme se v pandemii vykašlali, protože nejjednodušší je zavřít školy a očkování pro ně také nemáme," říká Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Virus by se podle něj mohl mezi dětmi více šířit, až bude proočkovaná většina dospělé populace. Povinné očkování dětí zatím ale nevidí jako nutnost. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 17. dubna 2021 Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky České akademie věd. | Foto: archiv Jana Pačese

Proč si myslíte, že by se měly proti koronaviru očkovat i děti? Z čeho vycházíte

První věc je, že ten virus má tendenci se šířit tam, kde mu to dovolíme. Doposud jsme neviděli, co dokáže, protože se mohl šířit všude a celá naše populace byla naivní. Mohl infikovat kohokoliv. My jako lidstvo jsme se na ty děti v pandemii vykašlali, protože nejjednodušší je zavřít školy a očkování pro ně také nemáme.

Nebylo to spíš proto, že se mezi dětmi ten virus tolik nešíří?

Pravděpodobně se mezi nimi šíří méně a rozhodně má lehčí průběh, takže určité racionále, proč děti neočkovat, tam je. Virologové se bojí, že v případě, kdy se celá dospělá populace naočkuje, tak se ten virus bude šířit jen mezi dětmi a to přece nechceme.

Už k očkování dětí někde v zahraničí přistoupili?

Zatím se k tomu přistupuje zřídka. Důvod je ten, že vakcíny pro mládež nejsou určeny. Podobná situace je třeba s těhotnými, kde ty firmy raději dělají testy na dospělé populaci, protože dělat je na těhotných nebo na dětech je komplikovanější. Pokud by tam navíc došlo k něčemu neblahému, tak to má mnohem horší důsledky. Firmy to proto dělají až v druhém kole.

Mělo by být očkování dětí proti covidu povinné?

Myslím si, že určitě ne. Není k tomu důvod. Samozřejmě situace se může změnit. Uvidíme, jak se bude pandemie vyvíjet. Když se za rok ukáže, že se nás musí naočkovat 99 procent, tak se to třeba stane povinným. Velice pravděpodobně ale ne.