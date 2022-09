Nepodceňujme, co virus dělá, varuje obchodní ředitel Novavaxu. Na covid chce očkovat spolu s chřipkou

Farmaceutická firma Novavax vyrábí v Česku jednu z vakcín proti koronaviru. O očkovací látku ale v Česku ani v Evropě není velký zájem. Jak se k tomu firma staví a jaké má plány do budoucna, aby vakcínu mohla využít? „Snažíme se podporovat důvěru v očkovací látky,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel obchodní sekce Novavaxu John Trizzino. Rozhovor Bohumil 11:05 27. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel obchodní sekce Novavaxu John Trizzino | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

Nuvaxovid od Novavaxu byl v Česku opěvován jako očkovací látka, která přesvědčí ty, kteří o očkování váhají. Teď po měsících, co je k dispozici, ale v Česku zdravotníci použili jen asi 10 tisíc dávek a podobně nízká čísla hlásí i další evropské země. V čem podle vás tkví ten neúspěch?

Myslím, že vakcína je v určitých ohledech velmi úspěšná. Musíme vzít v úvahu některé další pohledy. Vyvinuli jsme jednu z mála efektivních a bezpečných vakcín a stihli jsme to za dva roky. Podali jsme tu očkovací látku asi 50 tisícům lidí a tím dokázali její efektivitu. Je schválená ve 43 zemích po celém světě.

Nepotřebujeme začít očkovat v lékárnách, lékaři stíhají. O vakcíny ale není zájem, tvrdí Chlíbek Číst článek

Proces nám trval déle než jiným, ale vakcíny se obvykle vyvíjí osm až deset let. Ta rychlost je tedy důležitý faktor. Myslím, že některé tyto faktory pořád dokazují, že jsme úspěšní.

Musíte taky vést v patrnosti, že virus nejspíš nikam nezmizí, dále mutuje. Pokud byste se ptali odborníků před rokem a půl, asi by neodhadli, že bude několik nových variant. Nepodceňujme, co ten virus dělá.

Možná jsme teď, pokud jde o pandemii, už za nejhorším, ale musíme uvažovat, co nás čeká. A my jsme teď v nabídce vakcín, které mohou státy poskytnout svým občanům každoročně – jako třeba u očkování na chřipku.

Nepomohlo by, kdyby byl Nuvaxovid k dispozici jako varianta posilující dávky k mRNA vakcínám? Je něco podobného třeba v procesu schvalování?

Ano, to se právě děje. Nedávno jsme dostali od Evropské unie schválení použít Nuvaxovid jako posilující dávku k ostatním očkovacím látkám. To je pro nás důležitý krok v Evropě i v dalších zemích, i když někde ještě čekáme, třeba ve Velké Británii. Data jsou ale slibná a doufáme, že podobné schválení dostaneme po celém světě.

Nuvaxovid Vakcína od společnosti Novavax je dvoudávková a proteinová. Obsahuje tedy uměle připravený protein, který je totožný s tím na povrchu koronaviru, tedy spike proteinem. Látka neobsahuje živý ani usmrcený koronavirus. Po podání vakcíny si imunitní systém člověka vytvoří proti proteinu obranné mechanismy a je tak připravený na boj se skutečným koronavirem.

Očkování proti covidu-19 se potýká s odporem lidí, kteří očkování odmítají, vnímají ho jako škodlivé. Co dělá Novavax, aby tyto lidi přesvědčil?

Existují asi tři druhy lidí, pokud jde o očkování. První skupina očkovacím látkám věří, rozumí tomu, jak fungují, že jsou bezpečné, a vědí, že už desítky let vakcíny chrání lidstvo před vážnými chorobami.

Pak je tu skupina těch, kteří váhají, nejsou si jistí, čemu mají věřit, mohou se třeba bát nových technologií v oblasti očkování, jako jsou mRNA vakcíny. Zkrátka si nejsou jistí. Pro obavy zatím nejsou žádné vědecké důvody, věříme tomu, že očkování je bezpečné a účinné.

A pak jsou tu takzvaní antivaxeři, ty je velmi těžké, možná až nemožné přesvědčit. Co my se snažíme dělat jako Novavax, je podporovat důvěru v očkovací látky. Proto podporujeme možnost výběru – nechme lidi vybrat tu očkovací látku, které důvěřují. V zemích, kde jsme schválení, chceme být součástí nabídky vakcín veřejnosti.

„Nechme lidi vybrat tu očkovací látku, které důvěřují. “ John Trizzine (ředitel obchodní sekce Novavaxu)

Nezpůsobil rychlý vývoj vakcín proti covidu, že se trochu zapomnělo na očkování proti dalším nemocem?

Rekombinantní vakcínová technologie na bázi nanočástic, kterou používáme, nám umožňuje dělat mnoho dalších věcí. Máme očkovací látku na chřipku, která je ve Spojených státech v poslední fázi klinických testů a která naplňuje a překonává očekávání.

Tuto vakcínu chceme podávat společně s vakcínou proti covidu jako takovou dvojdávku. To nám přijde jako skvělá kombinace, stejná technologie, stejná posilující látka adjuvans, podáváno ve stejnou roční dobu, to jde dohromady velmi dobře.

Nové vakcíny proti covidu jsou určené jako booster, poskytují vyšší ochranu proti omikronu, říká Pavlovic Číst článek

Vyvíjíme také vakcínu na respirační syncytiální virus (RSV), které způsobuje těžká respirační onemocnění.

Během pandemie jsme objevili spoustu věcí, které fungují a které nefungují. Ta očkovací látka na RSV byla původně jednodávková a bez adjuvans, na základě pandemie teď víme, že bude muset asi být dvojdávková a s posilující látkou.

Novavax vyrábí Nuvaxovid ve středních Čechách. Jaké prostředí taková farmaceutická firma potřebuje, aby mohla dobře fungovat?

Je to kombinace faktorů. Tady v Bohumili jsme částečně zdědili skvělé pracovní týmy po předchozím majiteli továrny. Někteří, kteří tam pracují, jsou tam už deset patnáct let. A to umožňuje přilákat další lidi. Dobré univerzity jsou vždycky nápomocné, je dobré být blízko výzkumných institucí, to máme třeba ve Spojených státech, kde jsme poblíž Národního institutu pro zdraví a můžeme s ním spolupracovat.

Česká republika má spoustu velmi vzdělaných a technicky zdatných lidí, které můžeme využít. Jsme rádi, že to máme blízko různým institucím a máme možnost přilákat k nám nové zaměstnance.