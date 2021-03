Pfizer v obyčejných mrazácích? Praktici jsou nadšení, rozhodne Evropská léková agentura

Vakcíny společností Pfizer a BioNTech by mohli lékaři po dva týdny uchovávat v obyčejných mrazácích. Žádost k rozvolnění distribučních a skladovacích pravidel předložily firmy tento týden Evropské lékové agentuře. Ta by o ní měla rozhodnout v následujících týdnech. Praha 12:10 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doteď bylo možné očkovací látku od firmy Pfizer dlouhodoběji uchovávat pouze při teplotách od -60 do -90 stupňů | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Informaci o podání žádosti Radiožurnálu potvrdila sama společnost Pfizer. Konsorcium farmaceutických společností ji Evropské lékové agentuře předložilo 1. března.

„Pokud bude tato žádost schválena, bude představovat větší flexibilitu v zacházení s vakcínou v očkovacích centrech,“ uvedl mluvčí společnosti Tomáš Sazima s tím, že půjde o významnou změnu.

Vakcína zajistí, že nebude závažný průběh, říká epidemiolog Chlíbek. V reálné praxi i přes 80 procent Číst článek

Nejnovější analýzy společností Pfizer a BioNTech ukázaly, že RNA vakcínu proti koronaviru je možné skladovat po dva týdny při teplotách -15 až -25 stupňů. Doteď bylo možné tuto očkovací látku dlouhodoběji uchovávat pouze při teplotách od -60 do -90 stupňů.

„Je to nejenom dobrá zpráva vzhledem ke skladování, ale i vzhledem ke zjednodušení logistiky,“ reagoval na zprávu o podání žádosti ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

V momentě, kdy by tuto změnu unijní instituce umožnily, tak bude novinka podle něj automaticky použitelná i v České republice. „Otázka ale je, jak rychle bude Česko schopné přenastavit stávající strategie a přístupy k jednotlivým typům očkování. Zatím se ukazuje, že v tom úplně flexibilní nejsme,“ dodal Dvořáček.

Zásadní změnu v organizaci očkování by tato změna mohla podle něj přinést praktickým lékařům. „Což je asi to, co Česká republika teď potřebuje, tedy dramaticky navýšit počty vakcín u praktických lékařů,“ upřesnil Dvořáček.

Až čtyřicet procent Čechů na internetu věří dezinformacím o koronaviru, vyplývá z průzkumu Číst článek

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka Radiožurnálu řekl, že by změna pravidel pro skladování a transport vakcíny od Pfizeru pomohla nejenom praktikům, ale hlavně těm, kteří o vakcínu mají zájem. „Umožnilo by to otevřít masivní použití této vakcíny v ordinacích praktických lékařů,“ uvedl Šonka.

Podle něj by tato změna výrazně zvedla kapacity očkování u praktiků. Už vzhledem k tomu, že Česká republika má podle únorových dat národní koordinátorky pro očkování Kateřiny Baťhové objednáno právě od společností Pfizer a BioNTech nejvíc vakcín – dodat by měly 12 milionů dávek.

Totožnou žádost o rozvolnění tepelných podmínek pro skladování a transport konsorcium předložilo už v půlce února americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Ten ji na konci měsíce schválil.