Očkování v lékárnách je obchodní tah, kritizuje Kubek. Pomůžeme tím proti chřipce, zní z lékáren

V řadě evropských zemí probíhá očkování v lékárnách (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Vakcína proti chřipce bude na podzim k dispozici ve čtyřech vybraných lékárnách. Zatím jen pilotně a podávat ji bude lékař. Farmaceuti by ale do budoucna chtěli očkovat sami. „Lékárny jsou pro lidi více dostupné, “ vyzdvihuje ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena Storová pro Český rozhlas Plus. „Cílem je přilákat zdravé lidi k nákupu,“ nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Pro a proti Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Paní Storová, projekt je první vlaštovkou k tomu, aby se rozšiřovaly kompetence lékárníků a aby do budoucna mohli i očkovat. Vy jste si to dokonce vzala po svém příchodu do asociace jako své hlavní téma. Proč by to mělo být lékárníkům umožněno?
Storová: To není o tom, proč by to mělo být lékárníkům dovoleno, ale o tom, že v České republice máme extrémně nízkou proočkovanost například proti chřipce a i proti celé řadě dalších onemocnění. Špatné je to i se spalničkami.

Přehrát

00:00 / 00:00

Očkování v lékárnách? Debatují prezident České lékařské komory Milan Kubek a ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena Storová

Znamená to, že lékárníci a lékárny by podle nás měli být tím dalším místem, které napomůže zvýšení proočkovanosti české populace. Můžeme začít třeba proti chřipce.

Pane Kubku, vy naopak záměr, aby kompetence očkovat přešla i na lékárníky, odmítáte. Jaká rizika vnímáte?
Kubek: Lékaři jsou zdravotničtí profesionálové, kteří mají vystudovanou lékařskou fakultu, a farmaceuti jsou zdravotničtí profesionálové, kteří mají vystudovanou farmaceutickou fakultu. Jsou to úplně jiná povolání, každé má samozřejmě jiné kompetence, jiné kvalifikace, jiné vzdělání a tu hranici bychom neměli bourat.

Myslíte, že by farmaceuti nezvládli po proškolení aplikovat očkovací látku?
Kubek: Aplikovat určitě ano, to může i zdravotní sestra a ostatně se tak většinou děje. Ale je potřeba, aby toho pacienta nejprve vyšetřil lékař. Je to stejné, jako kdyby chtěli lékaři mít ve svých ordinacích lékárny a prodávat lidem léky. Už 200 let zpátky byli lékárníci a lékaři dvě rozdílná povolání.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Dana Špicarová | Zdroj: Český rozhlas

Storová: Souhlasím s panem prezidentem, ale pokud se bavíme o zákonném rámci, tak konkrétně podle zákona 95 jsou lékařská povolání definována jako lékař, zubní lékař a farmaceut.

A my přeci nejsme před 200 lety. Nemůžeme z důvodu rigidity zastavovat pokrok a potřeby pacientů.

4:01

Čtyři lékárny v Česku nabídnou o víkendech očkování proti chřipce. Zkušební provoz začne od října

Číst článek

Ve srovnání s evropskými zeměmi jsme pomalu dinosauři. Protože dnes se už v 17 evropských zemích běžně očkuje v lékárnách – a to nejen proti chřipce a nejenom střední populace, ale očkují se tam třeba i dětští pacienti.

Myslím, že je to jednoduché. Proč bychom nemohli očkovat v lékárnách a dělat drobné služby, jako je měření hladiny krevního cukru, cholesterolu a další? Lékárna je dostupná pro pacienta a to je důležité.

Dostatečná kvalifikace?

Pane Kubku, v řadě evropských zemí probíhá očkování v lékárnách, proč by nemohlo fungovat i u nás?
Kubek: A v řadě evropských zemí to tak není. Paní magistra zastupuje a hájí zájmy velkých lékárenských řetězců a jejich cílem je dostat zdravé lidi do lékáren, aby si ti lidé u toho očkování ještě něco koupili.

Pokud očkování v lékárnách bude splňovat hygienické a bezpečnostní podmínky, bude za přítomnosti lékaře a lidé budou mít možnost se poradit s lékařem a nechat se vyšetřit, tak s tím v zásadě nemám problém.

Jde nám o bezpečnost pacientů. Já už jsem anafylaktický šok viděl a rozhodně bych ho nechtěl řešit v lékárně. A nenechal bych ho řešit někoho, kdo ho v životě neviděl a neví, jak má postupovat. Nejsme v žádné nouzové situaci. A neberu ani argumenty, že se za covidu očkovalo ve stanech. To byla válka s covidem a nouzová situace.

Toto je snaha rozšířit kompetence na úkor jiného povolání. Kdyby skutečně bylo cílem zvýšit proočkovanost populace, tak je zde velmi jednoduchý krok – rozšíření okruhu osob, kterým očkování proti chřipce hradí zdravotní pojišťovna.

Paní Storová, je důležité, aby odborník mohl zasáhnout, kdyby měl klient významné komplikace po aplikaci očkování a třeba začal kolabovat. Dokáže to lékárník či lékárnice? 
Storová: Samozřejmě, lékárník dokáže poskytnout první pomoc stejně jako jakýkoliv jiný zdravotnický pracovník.

Druhá záležitost je, že se pořád straší občané anafylaktickým šokem. V údajích od Státního ústavu pro kontrolu léčiv v hlášení nežádoucích účinků po očkování proti chřipce se nevyskytuje anafylaktický šok ani jednou za posledních deset let.

Nežádoucí účinky po takovém očkování jsou takové, které se dají očekávat, a lékárník by je v lékárně zvládl.

Samozřejmě všichni počítáme s tím, že pokud tato kompetence přejde lékárníkům do rukou, tak budou absolvovat praktické a teoretické kurzy.

Irena Storová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Pane Kubku, jak je to s těmi kompetencemi? Není školení zárukou, že budou lékárníci fundovaní k tomu, aby mohli očkovací látku podat?
Kubek: Zatím žádnou nadstavbu nemají. Každý je svého štěstí strůjcem. Pokud si někdo chce nechat spravit boty u hodináře, dobře, nechť se nechá očkovat v lékárně.

Já doporučuji všem: Nechte se očkovat proti chřipce. Vyhledejte svého praktického lékaře. Praktický lékař vás zná, lékaři mají dostatečnou kapacitu a řádově máme praktických lékařů více než lékáren.

V Ústí nad Labem se podařilo zastavit epidemii žloutenky. Pomohlo k tomu mimořádné očkování

Číst článek

Lékárenská péče je velice špatně dostupná, zejména na venkově. Něco jiného je malé městečko a něco jiného je pražský supermarket.

Máme tři lékárenské řetězce, které se navzájem trumfují a chtějí za každou cenu přilákat do své lékárny zdravé lidi, kteří tam jinak nechodí, a při té příležitosti jim ještě něco prodat. To je naprosto legitimní obchodní záměr.

Paní magistra Storová je zástupkyně těchto velkých lékárnických řetězců a díky svým lobbistickým zkušenostem z ministerstva zdravotnictví je velmi efektivní a jde si tvrdě za svým.

Poslechněte si celý pořad Pro a proti. Audio je nahoře v článku.

Karolína Koubová, ano Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zdraví

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme