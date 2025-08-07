Očkování v lékárnách je obchodní tah, kritizuje Kubek. Pomůžeme tím proti chřipce, zní z lékáren
Vakcína proti chřipce bude na podzim k dispozici ve čtyřech vybraných lékárnách. Zatím jen pilotně a podávat ji bude lékař. Farmaceuti by ale do budoucna chtěli očkovat sami. „Lékárny jsou pro lidi více dostupné, “ vyzdvihuje ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena Storová pro Český rozhlas Plus. „Cílem je přilákat zdravé lidi k nákupu,“ nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek.
Paní Storová, projekt je první vlaštovkou k tomu, aby se rozšiřovaly kompetence lékárníků a aby do budoucna mohli i očkovat. Vy jste si to dokonce vzala po svém příchodu do asociace jako své hlavní téma. Proč by to mělo být lékárníkům umožněno?
Storová: To není o tom, proč by to mělo být lékárníkům dovoleno, ale o tom, že v České republice máme extrémně nízkou proočkovanost například proti chřipce a i proti celé řadě dalších onemocnění. Špatné je to i se spalničkami.
Očkování v lékárnách? Debatují prezident České lékařské komory Milan Kubek a ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena Storová
Znamená to, že lékárníci a lékárny by podle nás měli být tím dalším místem, které napomůže zvýšení proočkovanosti české populace. Můžeme začít třeba proti chřipce.
Pane Kubku, vy naopak záměr, aby kompetence očkovat přešla i na lékárníky, odmítáte. Jaká rizika vnímáte?
Kubek: Lékaři jsou zdravotničtí profesionálové, kteří mají vystudovanou lékařskou fakultu, a farmaceuti jsou zdravotničtí profesionálové, kteří mají vystudovanou farmaceutickou fakultu. Jsou to úplně jiná povolání, každé má samozřejmě jiné kompetence, jiné kvalifikace, jiné vzdělání a tu hranici bychom neměli bourat.
Myslíte, že by farmaceuti nezvládli po proškolení aplikovat očkovací látku?
Kubek: Aplikovat určitě ano, to může i zdravotní sestra a ostatně se tak většinou děje. Ale je potřeba, aby toho pacienta nejprve vyšetřil lékař. Je to stejné, jako kdyby chtěli lékaři mít ve svých ordinacích lékárny a prodávat lidem léky. Už 200 let zpátky byli lékárníci a lékaři dvě rozdílná povolání.
Storová: Souhlasím s panem prezidentem, ale pokud se bavíme o zákonném rámci, tak konkrétně podle zákona 95 jsou lékařská povolání definována jako lékař, zubní lékař a farmaceut.
A my přeci nejsme před 200 lety. Nemůžeme z důvodu rigidity zastavovat pokrok a potřeby pacientů.
Ve srovnání s evropskými zeměmi jsme pomalu dinosauři. Protože dnes se už v 17 evropských zemích běžně očkuje v lékárnách – a to nejen proti chřipce a nejenom střední populace, ale očkují se tam třeba i dětští pacienti.
Myslím, že je to jednoduché. Proč bychom nemohli očkovat v lékárnách a dělat drobné služby, jako je měření hladiny krevního cukru, cholesterolu a další? Lékárna je dostupná pro pacienta a to je důležité.
Dostatečná kvalifikace?
Pane Kubku, v řadě evropských zemí probíhá očkování v lékárnách, proč by nemohlo fungovat i u nás?
Kubek: A v řadě evropských zemí to tak není. Paní magistra zastupuje a hájí zájmy velkých lékárenských řetězců a jejich cílem je dostat zdravé lidi do lékáren, aby si ti lidé u toho očkování ještě něco koupili.
Pokud očkování v lékárnách bude splňovat hygienické a bezpečnostní podmínky, bude za přítomnosti lékaře a lidé budou mít možnost se poradit s lékařem a nechat se vyšetřit, tak s tím v zásadě nemám problém.
Jde nám o bezpečnost pacientů. Já už jsem anafylaktický šok viděl a rozhodně bych ho nechtěl řešit v lékárně. A nenechal bych ho řešit někoho, kdo ho v životě neviděl a neví, jak má postupovat. Nejsme v žádné nouzové situaci. A neberu ani argumenty, že se za covidu očkovalo ve stanech. To byla válka s covidem a nouzová situace.
Toto je snaha rozšířit kompetence na úkor jiného povolání. Kdyby skutečně bylo cílem zvýšit proočkovanost populace, tak je zde velmi jednoduchý krok – rozšíření okruhu osob, kterým očkování proti chřipce hradí zdravotní pojišťovna.
Paní Storová, je důležité, aby odborník mohl zasáhnout, kdyby měl klient významné komplikace po aplikaci očkování a třeba začal kolabovat. Dokáže to lékárník či lékárnice?
Storová: Samozřejmě, lékárník dokáže poskytnout první pomoc stejně jako jakýkoliv jiný zdravotnický pracovník.
Druhá záležitost je, že se pořád straší občané anafylaktickým šokem. V údajích od Státního ústavu pro kontrolu léčiv v hlášení nežádoucích účinků po očkování proti chřipce se nevyskytuje anafylaktický šok ani jednou za posledních deset let.
Nežádoucí účinky po takovém očkování jsou takové, které se dají očekávat, a lékárník by je v lékárně zvládl.
Samozřejmě všichni počítáme s tím, že pokud tato kompetence přejde lékárníkům do rukou, tak budou absolvovat praktické a teoretické kurzy.
Pane Kubku, jak je to s těmi kompetencemi? Není školení zárukou, že budou lékárníci fundovaní k tomu, aby mohli očkovací látku podat?
Kubek: Zatím žádnou nadstavbu nemají. Každý je svého štěstí strůjcem. Pokud si někdo chce nechat spravit boty u hodináře, dobře, nechť se nechá očkovat v lékárně.
Já doporučuji všem: Nechte se očkovat proti chřipce. Vyhledejte svého praktického lékaře. Praktický lékař vás zná, lékaři mají dostatečnou kapacitu a řádově máme praktických lékařů více než lékáren.
Lékárenská péče je velice špatně dostupná, zejména na venkově. Něco jiného je malé městečko a něco jiného je pražský supermarket.
Máme tři lékárenské řetězce, které se navzájem trumfují a chtějí za každou cenu přilákat do své lékárny zdravé lidi, kteří tam jinak nechodí, a při té příležitosti jim ještě něco prodat. To je naprosto legitimní obchodní záměr.
Paní magistra Storová je zástupkyně těchto velkých lékárnických řetězců a díky svým lobbistickým zkušenostem z ministerstva zdravotnictví je velmi efektivní a jde si tvrdě za svým.
Poslechněte si celý pořad Pro a proti. Audio je nahoře v článku.