Konec strachu z jehel. Od října bude v Česku dětská vakcína proti chřipce s aplikací do nosu

Místo vpichu do paže jen stříknutí do nosních dírek, podobně jako u nosního spreje při rýmě. Tak funguje dětská vakcína proti chřipce, která bude od října poprvé k dostání i v Česku. Radiožurnálu to potvrdila společnost AstraZeneca. Uvedení na trh schválilo ministerstvo zdravotnictví. Praha 6:30 8. září 2021

Vypadá podobně jako injekční stříkačka, na jejím konci je ale místo jehly „rozprašovač“. Očkovací látka FluenzTetra se aplikuje do obou nosních dírek. Bezbolestně.

„Funguje jako nosní sprej. Děti se nemusí obávat injekce. Odpadají nežádoucí účinky, jako je reakce v místě vpichu, bolest nebo zarudnutí,“ popisuje šéfka českého zastoupení farmaceutické firmy AstraZeneca Jarmila Dolečková.

Vakcína je určená dětem od 2 do 18 let. Výrobce cílí hlavně na děti do pěti let, u nichž je prý infekčnost delší. Navíc jsou považované za rizikovou skupinu. „Účinnost je vysoká, pohybuje se kolem 86 procent. Ve Spojených státech byla dokonce zaznamenána ještě vyšší účinnost – 93,5 procenta,“ uvádí Dolečková s tím, že imunita po očkování přetrvává 6 až 12 měsíců. Každý rok se vakcíny upravují na nové kmeny chřipky.

„Je to vakcína s oslabenými virem, podobný typ vakcíny jako proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím,“ vysvětluje Hana Cabrnochová z České vakcinologické společnosti, která pro očkování novým typem vakcíny v Česku upravovala i doporučení pro praktické lékaře.

Nejčastějším nežádoucím účinkem takzvané intranazální vakcíny je podle výrobce pocit ucpaného nosu. I proto musí nově lékaři zvažovat, komu ji podají. „V případech, kdy bychom se obávali nějakých dýchacích obtíží u astmatiků, tak je vždy potřeba podání zvažovat,“ doplňuje Cabrnochová. Aplikace bude podle ní vždy na lékaři.

Návrat chřipky?

Vakcína budou k dostání u praktických lékařů i v lékárnách na recept. Na trh se dostane za tři týdny. „Plně v prodeji bude od 1. října,“ potvrzuje za farmaceutickou společnost Dolečková.

Kolik bude očkování stát, zatím není jisté, ještě se finalizují podmínky prodeje spolu s pravidly, za nichž bude preparát plně hrazený. Cabrnochová odhaduje, že bude mít pravděpodobně vyšší cenovku než běžně dostupné vakcíny proti chřipce, které stojí kolem 300 korun. Proto je možné, že i pro rizikové pacienty bude očkovací látka s příplatkem.

Vakcíny do nosu se v Evropě nebo Spojených státech řadu let běžně používají, v Česku prý ale dlouho nebyly podmínky k tomu, aby se podobný typ preparátu dostal na trh. Už kvůli snadné a bezbolestné aplikaci teď proto Cabrnochová očekává, že dostupnost této vakcíny proočkovanost mezi dětmi zvýší.

Chřipkou se podle Státního zdravotního ústavu ročně nakazí 20 až 30 procent dětí. Proočkovanost české populace je oproti jiným evropským státům velmi nízká, v minulých letech se podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka pohybovala kolem 5 až 6 procent.

Vlivem protikoronavirových opatření loni žádná chřipková sezona nebyla. Lékaři odhadují, že prostor pro šíření viru se letos zvýší. Například Mezioborová skupina pro epidemické situace doporučila, aby zdravotníci spolu s vakcínami proti covidu letos očkovali i ty proti chřipce.