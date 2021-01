O bezpečnosti vakcíny od Moderny nepochybuji, na skladování je daleko příznivější, říká Grubhoffer

Evropská léková agentura jednala v pondělí večer o vakcíně proti koronaviru od amerického výrobce Moderna. Látkou už očkují ve Velké Británii a v USA, jestli se bude moct používat i v Evropské unii, o tom bude agentura dál rozhodovat ve středu. Dávky pro takřka milion lidí má zajištěné i Česko. Podle ředitele Biologického centra Akademie věd Libora Grubhoffera je vakcína bezpečná a má daleko příznivější podmínky pro skladování. Praha 9:07 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O tom, jestli se v EU bude očkovat vakcínou od Moderny, rozhodne Evropská léková agentura ve středu (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Vakcína od společnosti Moderna funguje stejně jako ta od Pfizeru na bázi nukleových kyselin. Musí se taky skladovat při tak nízkých teplotách?

Vakcína od Moderny je v tomto ohledu příznivější, stačí zmražení na -20 stupňů Celsia.

Proč je tam takový rozdíl?

Jde o technologické záležitosti a souvisí to se stabilizačním aditivem, který Moderna do formulace vakcíny přidává. Je těžké to komentovat, protože jde o věci chráněné patentem. Ale vakcína má nepochybně jinak vyřešenou stabilizaci řetízků nukleové kyseliny uvnitř lipidických nanočástic.

Moderna se rozhodla očkovat třikrát větší dávkou než Pfizer. Co je k tomu vede?

Opět se to dá jen těžko komentovat. Vychází to hlavně z preklinických a klinických testů, po nichž společnost došla k závěru, že půjde tímto protokolem. Možná kalkulovali s tím, že bude možné testovat jedinou dávkou, pokud to bude nezbytné, a už po první dávce se dosáhne větší stimulace imunitního systému.

Tato vakcína by byla teprve druhou na bázi nukleových kyselin, která by byla na evropské půdě schválená. Věříte, že je spolehlivá a bezpečná?

Věřím, že ano. RNA vakcíny považuji za skvělý výdobytek moderních biotechnologií a jsem nesmírně rád, že se je podařilo připravit tak, že fungují a jsou bezpečné. O tom nepochybuji.

Na vakcíně mi přijde elegantní, že nepotřebujeme na začátku kultivovat žádný virus, který bychom použili jako dopravce příslušného genu pro výběžkový glykoprotein koronaviru.

Má to v sobě technologickou eleganci. V tomto případě navíc ukazuje, že částice, které jsou nanočásticemi stejně jako viry, jsou směrovány přímo do regionálních center imunity organismu, dostávají se do lymfatických uzlin a jsou to právě lymfoidní buňky, které potom ve své buněčné továrně na proteiny vyrobí ten výběžkový glykoprotein koronaviru.