Vakcíny proti chřipce může být letos nedostatek. Lékaři navyšují objednávky, výroba je ale už v procesu

V současné době se mluví hlavně o očkování proti koronaviru, právě v těchto dnech už ale praktičtí lékaři objednávají u výrobců chřipkovou vakcínu pro příští sezónu. Většina plánuje navýšit zásoby zhruba o 10 procent. Na podzim totiž ani 860 tisíc vakcín nestačilo pro všechny zájemce. Zatím ale není jasné, jestli něco navíc dostanou. Výrobci už naplánovali výrobu na základě podzimních objednávek od jednotlivých zemí. Česko mezi nimi ale není. Praha 18:00 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O očkování proti chřipce byl loni obrovský zájem. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zatímco vakcínu proti koronaviru podobně jako ty povinné objednává stát, u té na chřipku je to jinak. „Vychází to z objednávek od praktických lékařů, kteří jsou těmi, kdo si to objednává a následně podává,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vakcín proti chřipce může být letos nedostatek

Pevně naplánovaná výroba

Objednávky lékaři dělají v těchto dnech. A podle šéfa jejich Sdružení Petra Šonky chtějí množství navyšovat. „Drtivá většina kolegů se tu objednávku snaží navýšit. Navýšení poptávky ze strany lékařů bude třeba o 10 procent. Druhá věc je, kolik sem budou schopní výrobci dodat,“ říká.

Výrazně víc to podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu nebude. Šéf asociace Jakub Dvořáček upozorňuje na to, že firmy už výrobu víceméně naplánovaly. Podle něj ale Česko na podzim zájem o výrazné navýšení dávek neavizovalo.

„Ony už na konci předchozího roku, tedy v září a říjnu předcházejícího roku musí mít hotové objednávky tak, aby byly schopny naplánovat výrobu a přesně nastavit ty výrobní kapacity tak, jak si jednotlivé státy objednávají. Tam nejde v průběhu výrobního procesu přidat větší množství vakcín, než je plán, který vzniká na začátku roku,“ vysvětluje.

Chřipka letos zůstane ve stínu koronaviru. Její sezona bude mírná, výrazně pomáhají epidemická opatření Číst článek

Výroba chřipkové vakcíny je totiž specifická - pěstuje se na slepičích vejcích. „Nejdelší čas je ten samotný proces vzniku antigenních látek a to je to, co se nám inkubuje ve vajíčkách. To je proces, který nezkrátíte. To, co zakládáte v březnu, to znamená množství inkubovaných vajíček, je to množství, které dostanete na konci výrobního procesu na přelomu srpna a září,“ popisuje Dvořáček.

Výroba začne v následujících týdnech. „Většina výrobců má výrobu alokovanou, mají připravené výrobní kapacity na základě objednávek, které přijaly, a výroba se rozběhne hned v únoru, kdy dostaneme složení,“ doplňuje Jakub Dvořáček.

Chybějící vzorky

Podobu vakcíny určuje Světová zdravotnická organizace (WHO) na základě vzorků z aktuální chřipkové sezóny.

„Většinou se testuje jen antigen, tím potvrdím původce, ale pro to, aby se virus mohl více analyzovat a pro složení vakcíny používat, tak se z daného vzorku musí virus chřipky izolovat na buňkách a ty se pak dále předávají do spolupracujících laboratoří WHO, která se v Evropě věnuje složení,“ říká epidemiolog Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu.

Zájem o očkování proti chřipce vzrostl místy i dvojnásobně. Přednost dostanou rizikoví pacienti Číst článek

Jenže letos kvůli soustředění na epidemii koronaviru hrozí, že vzorků nebude dost. „Je to apel, který referenční laboratoř pro chřipku už několik týdnů dělá na spolupracující laboratoře i na kolegy praktiky, aby alespoň nějaké minimální množství bylo odebíráno a vyšetřováno. Pokud nebudeme mít dostatek chřipkových izolátů, tak se bude velmi špatně rozhodovat o složení vakcíny na příští sezonu,“ upozorňuje Kynčl.

Zájem o chřipkovou vakcínu byl loni obrovský v celé Evropě. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu chybělo asi 30 milionů dávek. Jak to bude letos, je podle praktických lékařů těžké odhadnout – i kvůli tomu, že má být dostupné očkování proti koronaviru.