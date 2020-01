Nárok na odškodné za následky očkování by mělo mít více lidí, míní senátoři. Zákon vrátili poslancům

Na odškodné za následky způsobené povinným očkováním si Češi ještě chvilku počkají. Zákon totiž na první letošní schůzi projednali senátoři - a vrátili ho poslancům. Podle senátního výboru pro zdravotnictví by totiž mělo být víc lidí, kteří by na peníze od státu měli nárok. Praha 11:52 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování dítěte (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vakcíny fungují individuálně, buď si dítě vytvoří imunitu, nebo ne. Takže si myslím, že nutit někoho, že teď musí, protože očkovací kalendář, nemá smysl. Jdeme určitě pomaleji, tak si říkám, že nejdřív asi tetanovka a pak další,“ říká Ester Přikrylová, zdravotní sestra, která drží v náručí dvouletého syna, kterého zatím očkovat nenechala.

Vysvětluje, že se bojí závažných následků. „Vzhledem k tomu, že pracuji jako zdravotní sestra, tak jsem viděla následky u dětí. Jedná se spíš o ochrnutí, zápaly plic, nezabírají jim antibiotika, musí mít nové nebo namíchané z lékárny…ty končetiny se třeba už nezrehabilitují. Proto mi přijde, že odškodňovat pouze ztížení společenského uplatnění je velmi slabé“, vysvětluje Přikrylová, že se bojí závažných následků.

Podle poslaneckého návrhu by stát odškodňoval jen ty nejzávažnější případy s doživotními následky. Senátorům z výboru pro zdravotnictví se ale takové omezení nelíbí. Podle nich by měli mít na peníze od státu nárok i lidé se zvlášť závažnými problémy, které mohou po pár měsících odeznít.

„I kdyby byli závažně nemocní bez trvalých následků, tak by dostali bolestné. Pokud se člověku, kterému po povinném očkování ochrne ruka, podaří uzdravit bez následků, tak nárok na bolestné nebo deficit výdělku mohl mít,“ říká předseda výboru pro zdravotnictví Lumír Kantor (KDU-ČSL), proč by byl pro rozšíření návrhu na více pacientů.

Ministerstvo pak ve vyhlášce určí konkrétní potíže a také lhůtu, do kdy by se měly vyskytnout od podání vakcíny, aby měl očkovaný na odškodné nárok. Půjde třeba o ochrnutí paže, anafylaktický šok nebo zánět kloubů. „V takových případech by lidé nemuseli prokazovat souvislost problémů s očkováním,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO).

Neurologické komplikace

Pokud úřady rozhodnou v neprospěch žadatelů, mohou se obrátit na soud. „U některých očkování se mohou vyskytnout neurologické komplikace, vzácně i záněty mozku, takzvané encefalitidy po očkování, dále poruchy hybnosti, třeba otázka kloubních postižení. Také je možné, že některá očkování mohou spustit autoimunitní reakci, která by mohla člověka poškodit po zmiňované pohybové nebo neurologické stránce,“ vysvětluje Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti.

Peníze na odškodnění půjdou ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že by o odškodné ročně požádalo maximálně 10 lidí. Ve složitých případech by o nároku rozhodovala speciálně ustavená komise na ministerstvu. Ta by měla mimo jiné prozkoumat, jestli trvalé následky nezpůsobila chyba lékaře nebo výrobce vakcíny. Podle Vojtěcha by i přesto stát pacienta odškodnil.

Pokud by se stalo to, že došlo k pochybení lékaře, tedy k aplikaci očkování u dítěte, které má kontraindikaci nebo o vadnou vakcínu, tak stát pacienta odškodní, ale náklady bude vymáhat buď po lékaři, nebo po výrobci vakcíny.

Státní ústav pro kontrolu léčiv ročně eviduje až tisíc podezření na nežádoucí účinky vakcín. Většinou se jedná o zvýšenou teplotu, v některých případech ale i o neurologické problémy. Podle ministerstva by mohli poslanci nový zákon o odškodnění vážných následků očkování schválit do léta.