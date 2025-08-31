Od pondělí nemohou nehtová studia používat látku TPO v gelech na nehty, mohou způsobovat nádory
Od pondělí nebudou moci kosmetické salony, nehtová studia a další provozovatelé v celé Evropské unii používat pro modelaci nehtů gely s chemickou látkou označovanou jako TPO (trimethylbenzoyl-difenylfosfinoxid). Za nedodržení zákazu mohou provozovatelé dostat pokutu, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Už dříve lékaři varovali také před tím, že UV záření v lampách pro tvrzení gelových nehtů může způsobovat nádory rukou.
TPO je hustá chemická látka, která při působení UV nebo LED světla tuhne. V gelech na modelaci nehtů funguje jako takzvaný fotoiniciátor.
Podle nařízení Evropské komise jde o látku nebezpečnou, která může dráždit pokožku a způsobovat zarudnutí, svědění nebo alergické reakce.
Současně je látka toxická pro reprodukci a může negativně ovlivnit plodnost. Riziko hrozí především při vdechování prachu nebo kontaktu s pokožkou před vytvrzením gelu.
‚Kůže si náš pobyt na slunci pamatuje.‘ Dermatolog varuje před vystavováním se UV záření
Číst článek
Zákaz používání látky TPO se bude týkat všech výrobců, distributorů, velkoobchodů i salonů. Výrobky, které zůstanou nespotřebované, bude nutné vrátit výrobci nebo dovozci a musí používat gely pro nehtovou modelaci s obsahem alternativních fotoiniciátorů.
Dodržování zákazu budou kontrolovat krajské hygienické stanice. V případě porušení mohou provozovatelům hrozit pokuty.
Některá nehtová studia, které ČTK oslovila, uvedla, že problém byl v nedostatečné informovanosti kosmetických salonů.
„Tyto informace se dostávaly především k výrobcům a distributorům, nikoliv k běžným salonům. Mnozí výrobci začali postupně měnit složení produktů nebo je stahovat z výroby, ale poslední dobu jsme zároveň na českém trhu viděli velké výprodeje produktů s TPO. Teprve po zveřejnění stanoviska ministerstva zdravotnictví na začátku srpna bylo zřejmé, proč tyto slevy probíhají,“ uvedla majitelka Adele Tulkubayová ze studia Adele Nail Studio & School.
Některé značky využily situace
Podobně se vyjádřil i majitel salonů ABnails a NailSpot Jiří Smrčka. „Některé značky této situace využily a ještě několik měsíců před zákazem pořádaly výrazné výprodeje a slevové akce, aby se zbavily co největšího množství výrobků s obsahem TPO,“ uvedl.
Alternativní výrobky bez TPO bývají rovněž dražší. „Zároveň mají často o něco kratší dobu výdrže na nehtech,“ uvedl Smrčka.
Čeští vědci objevili látku, která usnadní diagnostiku skrytých nádorů. Zvládne více vyšetření najednou
Číst článek
Pro oslovená nehtová studia však změna problémem není, produkty bez TPO již nabízela nebo se na změnu připravila. „Pro naše salony tato změna nepředstavuje zásadní omezení. Mnoho značek se na tento přechod připravilo předem – buď uvedly na trh laky bez TPO, nebo tuto složku nahradily jinou úpravou složení,“ uvedl Smrčka.
Lékaři letos varovali také před další možnou zdravotní komplikací související s umělými nehty.
Podle kožní lékařky Moniky Arenbergerové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) se ve světě i v Česku objevují případy kožních nádorů, které vznikají pod nehty nebo v jejich okolí u žen, které nosí gelové nehty tvrzené UV lampou. Potvrzují to podle ní i první vědecké studie, při nichž byly UV záření vystaveny přímo kožní buňky.
„Mělo by to být regulované nebo by ženy měly být alespoň poučené o riziku,“ uvedla Arenbergerová v dubnu na tiskové konferenci ke Stanu proti melanomu.
Zvažuje se podle ní regulace UV lamp včetně jejich prodeje, protože s nádory přicházejí i ženy, které si gelovou manikúru dělají samy doma. Pokud ženy chtějí dál gelové nehty užívat, doporučuje mazat kůži ochranným krémem asi 20 minut před aplikací nebo používat speciální rukavice bez konečků prstů.