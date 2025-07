Odhalí fotka melanom? Lidé nevyšetří správné znaménko, míní Jarešová. Svoboda: Aplikace může pomoct

Mohou s prevencí rakoviny kůže pomoci aplikace využívající umělou inteligenci? „Jejich použití aplikací může vést k tomu, že pacient si nevyšetří to správné rizikové znaménko,“ upozorňuje Plus dermatoložka Lucie Jarešová z kliniky DermaMedEst. „Naše SkinVision není jen aplikace. V prvé řadě je to poskytovatel zdravotní péče, klinika,“ zdůrazňuje v Pro a proti odborník na telemedicínu a zakladatel společnosti Dr. Digital Ondřej Svoboda. Pro a proti Praha 23:43 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pane Svobodo, můžete na úvod vysvětlit, jak aplikace SkinVision funguje?

Ondřej Svoboda: Rád, děkuji. Obecně bych radši zmínil, jak by takové nástroje měly fungovat, aplikace SkinVision je jednou z nich. A aplikací, umělých inteligencí a dalších technologií je na světě celkem hodně.

Já bych ráda konkrétní parametry SkinVision, budeme mluvit o ní, prosím.

Svoboda: Konkrétní parametry by měly být takové, jaké má SkinVision. Já jsem čtyři roky pracoval na tom, aby SkinVision vůbec chtěla do České republiky, protože jsme pro ně celkem malý trh a jsou na větších trzích. A je to proto, že aplikace není to správné slovo. Je to služba, je to ekosystém péče. Není to appka, kterou si stáhnete, vyfotíte si, ona vám něco řekne.

To je jedna část z toho celého systému.

Svoboda: To je ta první část. Druhá část je tým dermatologů, poměrně široký, který potom ty fotky prochází druhým čtením. A validuje, jestli to je riziková léze, nebo není riziková léze. To je ten rozdíl mezi stovkami dalších aplikací a služeb. SkinVision je v prvé řadě poskytovatel zdravotní péče, je to klinika.

Jak vypadá rizikové znaménko?

Paní Jarešová, vy ale přece jenom tuto aplikaci problematizujete. Co vám připadá, že není bezpečné? Co podle vás není v pořádku?

Lucie Jarešová: Přijde mi to velmi rizikové právě v oblasti prevence rakoviny kůže, o které hovoříme. Melanom je jeden z nejčastějších nádorů, který se vyskytuje v první desítce zhoubných nádorů. Velmi rychle metastázuje, šíří se tělem.

Použití těch aplikací může vést k tomu, že pacient si nevyšetří to správné rizikové znaménko. On neví, jak rizikové znaménko vypadá. Ale vyšetří si něco, co mu prostě vadí, něco mu naroste, svědí ho. A to je ten problém.

Bojím se toho, aby to lidé nebrali jako zdravotní službu. Protože to není zdravotní služba, to si musíme uvědomit. Prevence je velmi důležitá, a to cestou dermatologa.

Jak by tato aplikace a následná služba měla fungovat?

Jarešová: Jako doplnění dermatologické péče. Ale záleží, jaký typ aplikace to je.

Já ale nepotřebuji žádné doplnění, abych věděla, jestli to je správně, nebo nesprávně, protože máme digitální dermatoskopy, máme přístroje, kterými si pacienta vyšetřím.

Samozřejmě můžeme připustit to, že řekneme pacientovi: Toto znaménko si sledujte.

Pak ano, pak mohou využít různé mobilní aplikace. Ale tam je velmi důležité, aby i ten pacient věděl, jakou aplikaci používá a jaká je tam bezpečnost. Protože tam mohou být falešně negativní, nebo falešně pozitivní výsledky.

Falešná jistota

Pane Svobodo, SkinVision deklaruje až 90procentní spolehlivost. Na základě čeho?

Svoboda: Služba deklaruje až 95procentní spolehlivost. A proto jsme si ji vybrali. My nejsme její obchodní zástupci, my jsme ve světě hledali, co funguje a co by mohlo lidem v Česku pomáhat.

A jak můžete tuto spolehlivost garantovat?

Svoboda: Služba SkinVision má za sebou poměrně široké klinické studie. Ty největší z nich prokazují až 95procentní senzitivu, tedy přesnost, a 85procentní specifitu, což znamená, že každý pátý výsledek je falešně pozitivní. A to je dobrá věc.

Zároveň těch studií je vícero a každá taková služba musí mít certifikát zdravotního prostředku. To je rozdíl mezi aplikacemi a službami, které jsou klinicky validovány.

Jarešová: S tím úplně nesouhlasím. My jsme si zjišťovali určitá data a citlivost podle toho, co jsme získali z dostupných informací, je rozdíl ve specifitě a senzitivitě. Já jsem v tomto opatrná.

Lékař vám udělá celotělové vyšetření. A to je důležité. Melanomy mohou mít jen dva milimetry, mohou být na místech, kam si většina pacientů nevidí. Může to být i znaménko, které má pacient třeba 20 let a o kterém pacient tvrdí, že jsou v pohodě. A není.

Na základě aplikace může být pacient v klidu, protože se kontrolovali, k doktorovi přijde později a bude mít všude metastázy. Anebo naopak přijde vystresovaný člověk, že má melanom, bude chtít přednostní opatření a nic mu není.

Vyřešil by se problém s nedostupností specialistů a včasným odhalením nádoru? Jsou AI aplikace v rámci diagnostiky spolehlivé a bezpečné pro pacienty nebo mohou znamenat riziko? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.