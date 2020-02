Pomůže v boji s koronavirem alkohol? Jak jsou ohroženy děti? Přinášíme odpovědi na otázky čtenářů

Redakce iROZHLAS.cz vyzvala na sociálních sítích čtenáře, aby položili otázky, které je zajímají v souvislosti s nemocí COVID-19. Pomůže v boji s koronavirem alkohol? Můžou se nakazit domácí zvířata a nemoc přenášet? Jaké roušky a respirátory jsou vhodné a jak dlouho vydrží? Nabízíme odpovědi na 11 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů. Celosvětově je ke čtvrtku nakaženo přes 82 tisíc lidí, v Česku ale dosud nebyl potvrzen ani jeden případ. Praha 18:39 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roušky a respirátory jsou jedny z účinných ochranných pomůcek před nakažením | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Má smysl kupovat roušky nebo respirátory FFP1 a FFP2? Jak dlouho vydrží běžný respirátor funkční?

Nějakou roli hraje každý respirátor. Nejúčinnější je respirátor FFP3, který má mřížku 600 nanometrů, přes níž neprojde virus o velikosti 100 nanometrů. U respirátorů FFP2 již mřížka dostačující není a viry jí projdou. Respirátory FFP1 zachycují pouze velké prachové částice. „Jednička by zachytávala viry na cestě ven, ale riskuji, že při vdechování to přes ten respirátor projde,“ řekl serveru iROZHLAS.cz epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Respirátory se můžou nosit celý den, ale rouška se musí měnit maximálně po dvou hodinách. „Po zvlhnutí začínají být roušky kontraproduktivní, protože ve vlhkém místě se hromadí viry a bakterie,“ vysvětlil Prymula. Ani respirátory, ani roušky nejsou v mnoha lékárnách k dostání.

Můžou se koronavirem nakazit domácí zvířata?

Možnost, že by v Česku došlo k opětovnému přenosu viru do říše zvířat, je velmi nepravděpodobná. „Když si vezmeme naše netopýry, tak ti virus nepřenáší, ale ti v Číně ho přenášejí. Nepředpokládám to, nevidím v tom velké riziko,“ reagoval náměstek Prymula.

Jaké nebezpečí hrozí dětem a kojencům?

Průběh nemoci u dětí bývá velmi mírný, dramaticky méně závažný, než u generace ve věku nad 60 let. S nákazou kojence se Prymula ještě nesetkal.

Za jak dlouho od nakažení začíná být člověk infekční?

Inkubační doba se podle epidemiologa uvádí v rozmezí 0 až 14 dnů. Protože je velmi krátká, i infekční riziko může být v řádu několika hodin. Člověk se tak může stát infekčním již 18 hodin od nakažení.

Může případné rozšíření viru infikovat zdroje pitné vody?

Odborníci tuto možnost v současné době nepřipouští. Riziko, že by se virus dostal do podzemní vody, je skoro nulové. Pokud by se virus dokázal dostat do povrchové vody, nepřežil by díky způsobům, kterými se voda upravuje.

„Úprava je v současné době naprosto dostatečná, aby virus vyhubila. Musel by v tom nepřátelském prostředí přežít hodiny nebo dny. Ten virus v tom prostě přežít nemůže. Pitná voda nebyla ani za ptačí chřipky nebo epidemie SARS nikdy potvrzena jako významný zdroj přenosu,“ řekl odborník z Národního referenčního centra pro pitnou vodu a oddělení hygieny vody František Kožíšek pro server iROZHLAS.cz.

Jsou pacienti, kteří se již jednou na koronavirus vyléčili, proti další nákaze imunní?

Zprávy z Číny zpočátku informovaly o tom, že lidé, kteří koronavirem onemocněli a úspěšně se vyléčili, jsou již proti nemoci imunní a nemohou tak onemocnět znovu. Ve čtvrtek se ale objevily případy z Japonska a Číny, podle nichž se i vyléčení lidé měli znovu nakazit.

V jednom šlo o ženu, která se vyléčila a 1. února ji propustili z nemocnice. Ve středu si však stěžovala na zdravotní problémy a test na přítomnost koronaviru opět potvrdil nákazu. „Myslím si, že došlo k původní infekci, která byla zaléčena, člověk byl propuštěn, protože virus neprodukoval. A teď ho začal znovu uvolňovat. To je pravděpodobnější než opětovná nákaza,“ myslí si Prymula.

Existuje na nemoc COVID-19 lék? Jak se v současné chvíli léčí?

Lék na nemoc, kteoru koronavirus způsobuje, zatím není. Lékaři tak můžou léčit pouze symptomy jako jsou horečka, kašel nebo dušnost.

Účinnou látku nazvanou remdesivir vyvíjí se svým týmem český biochemik Tomáš Cihlář pro farmaceutickou firmu Gilead Sciences ze San Franciska. Látka funguje na principu falešného stavebního bloku, který virus nepozná. „Zahájili jsme již klinické zkoušky a doufáme v ten nejlepší výsledek,“ řekl Cihlář v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Hradí zaměstnavatel v případě vyhlášení karantény zaměstnanci mzdu a jak dlouho?

Zaměstnavatel je povinný omluvit nepřítomnost zaměstnance, který je podroben karanténě. Nařízená karanténa vede u zaměstnanců k nároku na náhradu mzdy od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény. Hmotné zabezpečení zaměstnance je obdobné jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec si tak nemusí vybírat dovolenou.

Jiná situace nastává, pokud člověk odletí na dovolenou a tam mu nařídí karanténu. Čerpání dovolené se tím nepřeruší. V případě, že se zaměstnanec nachází v nařízené karanténě i po skončení čerpání řádné dovolené, musí zaměstnavatel jeho nepřítomnost omluvit.

Kdo může ve vaší obci rozhodnout o karanténě? Kde zjistíte, zda se to místa, kde žijete, ještě netýká?

Důležitou postavou v případě možného zavedení karantény je hejtman, který má právo v krizových záležitostech aktivovat celý systém. Dále by se na plánu podílelo ministerstvo zdravotnictví a policie s armádou.

„Na zavedení karantény by se podílely i policie a armáda, aby byla zajištěna ta lokalita, aby tam nedocházelo k úniku osob, které jsou uvnitř toho prostoru, anebo naopak aby dovnitř nevstupovali lidé, kteří tam nemají co dělat,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula v pořadu Českého rozhlasu Dvacet minut Radiožurnálu.

Doporučuje se sledovat webové stránky obce a ministerstva zdravotnictví, popřípadě se informovat na infolince 724 810 106, která je v provozu každý den od 9 do 21 hodin.

Je pravda, že alkohol je dobrý v boji s koronavirem?

Alkohol se používá v prostředcích, které slouží pro dezinfekci a sterilizaci. Jiné používání alkoholu není účinné. Pokud by ho pacienti vnitřně užívali ve větším množství, riskují, že se jim ještě přitíží.

„Jeho efekt je přímý dezinfekční na sliznici, ale v tuto chvíli bývá člověk z pravidla nakažen a alkohol již nehraje žádnou roli,“ vysvětlil Prymula. Stejně tak se na léčbu koronaviru nepoužívá česnek ani antibiotika.

Může zaměstnanec odmítnout pracovní cestu do země, kde se koronavirus vyskytl a kam má již zaměstnavatelem zakoupenou letenku? Kdo by hradil náklady za zrušení cesty?

V praxi je celé zrušení na domluvě zaměstnance se zaměstnavatelem. Do doby, než existuje nějaký formální zákaz cestovat do dané země, celou věc posuzuje zaměstnavatel. „Ti rozumní budou tolerantní. Na druhou stranu za BOZP (Bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pozn. red.) odpovídá zaměstnavatel. Pokud by tedy zaměstnanec utrpěl nějakou škodu i zdravotní, poté za něj zaměstnavatel odpovídá,“ řekl serveru iROZHLAS.cz specialista na pracovní právo Jan Procházka. Náklady za zrušené letenky by ale s velkou pravděpodobností hradil zaměstnanec, protože by na služební cestu neodjel i přes to, že byly splněné předpoklady, aby mohl odjet.

Jaká je úmrtnost na nemoc COVID-19?

S přesností se to ještě neví, ale únorová studie čínských vědců úmrtnost na nemoc COVID-19 vypočítala na 2,3 procenta. To je výrazně méně než u předchozích epidemií SARS a MERS. Na druhou stranu je to asi dvacetkrát vyšší hodnota než u klasické sezonní chřipky. Odborník z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny Adam Kucharski uvedl, že míra úmrtnosti se v následujících týdnech bude pravděpodobně měnit.