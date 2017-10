Ohrožená ňadra. 'Pro zdravé ženy je největším rizikem věk,' říká mamoložka Renata Kalajová

Pro vznik rakoviny existují vnitřní a zevní rizikové faktory. Mezi zevní patří naše prostředí. Vnitřními faktory jsou dědičnost, obezita, věk nebo přítomné přednádorové onemocnění. Vliv má také počet dětí nebo délka kojení.

V současné době v České republice pomalu narůstá počet pacientek s rakovinou prsu. „Čím je země vyspělejší, tam je větší výskyt rakoviny prsu,“ uvádí lékařka.

Na pravidelné vyšetření by ženy měly chodit od pětačtyřiceti let, od čtyřiceti, pokud mají vyšší pravděpodobnost onemocnění. Sonografii mohou navštěvovat už od třiceti let. Každý by se měl také pravidelně samovyšetřovat. Čím dříve se karcinom podchytí, tím lépe se léčí.

Některé ženy se obávají, jestli rakovinu prsu nezpůsobuje i samotné vyšetření – třeba když se provádí příliš často. „Podle statistik to tak není. Spíš se udává, že to častější sledování významně snižuje úmrtnost,“ ujišťuje posluchače Radiožurnálu Renata Kalajová.

„Mamografie má jeden plus, že je schopná najít prsní mikrokalcifikace.“ To je nádor, který ještě nemá schopnost zakládat metastázi. Bohužel se ale obtížně odstraňuje.