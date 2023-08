Mediátor ve vyhrocených situacích. Nemocnice by v budoucnu měly mít povinně ombudsmana

Řešit spory v nemocnicích by do budoucna měli výhradně nemocniční ombudsmani. Prosazuje to ministerstvo zdravotnictví. Podle něj to může ulevit samotným zdravotníkům, ale přínosnější je to i pro pacienty.

Hradec Králové 11:17 6. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít