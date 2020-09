Data o onkologické péči v jednotlivých zařízeních neznají pacienti ani pojišťovny. Změnit to má novela

Lidé pořád nemají přístup k informacím o onkologické péči v jednotlivých zařízeních. Jde přitom o jeden ze slibů v programovém prohlášení vlády. K datům se nedostanou ani ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Nemohou tak porovnávat kvalitu péče o pacienty s nádorovým onemocněním. Ústav zdravotnických informací a statistiky jim kvůli legislativě nesmí tyto údaje poskytnout. Změnit by to měla chystaná novela zákona. Praha 18:05 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacienti by podle šéfa občanského spolku Onkomaják Tomáše Krubera měli mít možnost vybrat si, kde se budou s rakovinou léčit, a to na základě statistických dat o kvalitě péče v konkrétních zařízeních. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já jsem myslel, že to mám od krční páteře. Začal jsem se hrozně motat a neudržel jsem rovnováhu. Manželka mi zavolala sanitku a odvezli mě na ty Vinohrady,“ říká Pavel, kterému je 69 let a loni mu lékaři našli nádor v hlavě.

Do týdne mu nádor operovali a zjistili, že šlo o metastázi z plic. Pacienti jako pan Pavel by podle šéfa občanského spolku Onkomaják Tomáše Krubera měli mít možnost vybrat si, kde se budou s rakovinou léčit, a to na základě statistických dat o kvalitě péče v konkrétních zařízeních.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Janetty Roubkové o datech pro onkologické pacienty

„To pracoviště musí dělat desítky výkonů ročně. Bohužel jsou tu pracoviště, která dělají jednotky těch výkonů ročně. Takže v případě pacienta, kdyby ta data znal dopředu, tak na to pracoviště nepůjde,“ míní Kruber.

Spolek se proto domáhá zveřejnění potřebných dat. Poprvé o ně požádal Ústav zdravotnických informací a statistiky v roce 2017. Zatím neúspěšně.

„Je pravdou, že vůle data zveřejňovat úplně není velká. Nadále o tom diskutujeme, co je přínosem, co by mohlo být kontraproduktivní, třeba zveřejňování mortality. Je to otázka i toho, že někde mohou být náročnější pacienti, mortalita je tam vyšší, tak aby to nezpůsobilo víc škody než užitku,“ zdůvodňuje nezveřejnění dat ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.

Dlouhodobé parametry

Pro pacienty dostupné údaje o kvalitě péče slibuje vláda v programovém prohlášení. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška to ale v případě rakoviny není tak jednoduché.

„Řada parametrů je dlouhodobých, takže když si vezmu třeba zhoubný nádor prostaty a hodnocení by se odvíjelo od přežití, tak potřebujete 5 – 10leté sledování. A v tu chvíli, k čemu vám to jako nemocnému člověku je, že vidíte parametr, který vypovídá o péči pět let zpátky, když lidé, kteří tam dělají, už třeba v tom daném zařízení ani nepracují,“ říká Dušek.

Zveřejnění dat navíc podle Duška brání legislativa. Požadavek vnímá jako legitimní, jen je potřeba ho zakotvit v zákoně. „Ten teď říká, že data na úroveň jednotlivého poskytovatele se takto zveřejňovat nemají. Podstatné je, že kvalitu péče kontrolují zdravotní pojišťovny a ministerstvo.“

Jenže ze zápisu jednání pracovní skupiny, která kvalitu péče na ministerstvu řeší, vyplývá, že k potřebným datům Ústavu zdravotnických statistik nemá přístup ani samo ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny nebo onkologická společnost. Nemůžou tak kontrolovat, jak kvalitní péči které zařízení poskytuje.

Česko bez spalniček. Nejen kvůli koronaviru se letos objevily jen čtyři případy, loni jich bylo přes 500 Číst článek

„Lékaři, kteří podporovali tuto iniciativu, nám data poslali. Ukazují, že třeba rozdíl mezi nejlepším a nejhorším v pětiletém přežití může být až 20 %,“ upozorňuje na výrazné rozdíly Tomáš Kruber ze spolku Onkomaják.

Ministr zdravotnictví by měl koncem října vládě předložit novelu zákona, která data potřebná ke srovnání kvality péče v jednotlivých zařízeních zpřístupní. Ale zatím jen pro resort a zdravotní pojišťovny a možná i na vyžádání odborné společnosti. Vedle toho se komplexní onkologická centra zavázala, že budou na svých internetových stránkách od příštího roku zveřejňovat asi 20 indikátorů kvality.

„Budou to počty ošetřených a léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz. Budou tam samozřejmě počty provedených operací, počty provedených chemoterapií, radioterapií včetně počtů komplikací léčby a budeme tam udávat i přežití podle jednotlivých diagnóz, ale i podle klinických stadií,“ říká předsedkyně onkologické společnosti Jana Prausová.

Veřejnost, tedy i pacienti, tak budou mít možnost porovnání. Stejně jako samotná onkologická centra mezi sebou. Data mají na webu zveřejňovat každý rok na podzim.