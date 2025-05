Onkologie se bojíme zbytečně. Z rakoviny může být jen chronická nemoc, říká šéfka Ligy proti rakovině

Připomenout prevenci, která je pro boj proti rakovině zásadní, vyrazí ve středu s tradičními žlutými kvítky do ulic dobrovolníci Ligy proti rakovině. Časný záchyt nádoru výrazně zvyšuje šance na vyléčení. „Spousta věcí, které nebyly před pár lety možné, už jsou. Z onkologického onemocnění, byť pokročilého, se stává chronické onemocnění,“ popisuje Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině, v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Lucie Výborné Praha 0:18 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve středu se budou prodávat žluté kytičky měsíčku lékařského se zelenou stužkou. Vy jste se letos zaměřili na něco, v čem bohužel byli Češi a Češky donedávna první: onkologická onemocnění tlustého střeva a konečníku. Už jsme se trošičku zlepšili?

Zlepšili jsme se, dostali jsme se na páté až šesté místo v Evropě. Byli jsme opravdu na prvních místech – bráno od nejhoršího, ale teď je to výrazně lepší. Zlepšilo se to právě screeningem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na poradenské lince Ligy proti rakovině sedí každý den zkušený lékař. Nehodnotíme léčbu, často řešíme sociální otázky, přibližuje její předsedkyně Michaela Fridrichová

Dvouletá akce pojišťovny z roku 2014, to opakované zvaní, sice vypadala jen jako takové plácnutí do vody, když zareagovalo relativně málo lidí – asi 22 procent první rok, 11 procent druhý rok a třetí rok už třeba jen 8 procent. Ale v lidech to zůstalo. Takže když začnou mít nějaké problémy, vědí, že se mají obrátit na praktického lékaře či lékařku.

Test na skryté krvácení je zas tolik nezatěžuje. Anebo osvícený praktický lékař řekne: je vám tolik a tolik, měl nebo měla jste potíže, bude vhodnější, když se udělá kolonoskopie – a ohlídá si to. Myslím, že role praktického lékaře se postupně posiluje tím, že nastupuje mladá generace praktiků, kteří jsou velmi erudovaní, a myslím si, že i v tomto to bude výrazně lepší.

Kolik lidí u nás chodí pozdě, pokud jde o karcinom tlustého střeva?

Přesto se obávám, že dost: že taková třetina pořád chodí ve vyšších stádiích. Bohužel.

Screening je běžná věc

Snad celý svět sledoval a probíral onkologická onemocnění britského krále Karla III. nebo princezny Kate. Dělá to s námi něco, v rámci prevence?

Určitě ano. Část lidí, kteří se bojí, se od této možnosti odtahuje, ale část na tu prevenci jde. I po této stránce je zveřejnění některých takových nepříjemností jistým způsobem pozitivní a olamuje hroty bulváru, protože když víte, tak není, co si domýšlet.

To je pravda. Vy jste zmínila ten strach – to je asi nejčastější faktor, který nás blokuje před prevencí?

Ano.

Já jsem zrovna včera u jednoho stolu v restauračním zařízení slyšela větu: ‚Já půjdu na onkologii jenom jednou.‘ Bojíme se asi hodně, a proto nechodíme, že ano?

Určitě. Ale je to zbytečné, protože medicína jde takovým tempem dopředu, že spousta věcí, které nebyly před pár lety možné, už jsou. Takže z onkologického onemocnění, byť pokročilého, se stává chronické onemocnění. Třeba u karcinomů prostaty je průměrné žití osm, deset let – s pokročilým onemocněním. Přece má smysl žít, no ne?

Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Když před třiceti lety začínala Liga proti rakovině, toto byste mi pravděpodobně říct ještě nemohla.

To bych nemohla. Vlastně pan profesor Dienstbier, jako poradce ministra zdravotnictví, inicioval pilotní studii na mamární screening. To se také neví. Bylo to zajímavé tím, že se myšlenka možné prevence formou screeningu rozšířila v populaci. Teď je to vlastně běžná záležitost.

Jak se během desítek let fungování Ligy proti rakovině změnily postupy chemoterapie a radioterapie? A jakou podporu pacientkám a pacientům Liga nabízí? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.