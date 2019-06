Operace rakoviny mozku probíhá při plném vědomí pacienta. Několik hodin s ním rozmlouvá logoped

Na velkém operačním sále je poměrně rušno. Je tu necelá desítka lékařů a zdravotníků různých odborností. Na operačním stole uprostřed sleduji pacienta Patrika, který kouká kolem sebe a povídá si s přítomnou klinickou logopedkou. Neurochirurg David Netuka mu přitom právě z mozku odstraňuje nádor, takzvaný gliom. Sedí mu za hlavou, kouká do mikroskopu a postupně vyškrabuje bílou hmotu.

„Funguje to na bázi ultrazvuku. Pan profesor vezme přístroj, přiloží to k tomu a ono to nasaje a dá to do sběrné nádoby,“ vysvětluje fungování zařízení zdravotní sestra.

Snadná operace to není, i když to tak na první pohled může vypadat. „Tady jsou cévy, které zásobují mozek. Tyto cévy se musí zachovat a nepoškodit, aby pacient neměl deficit po operaci, třeba poruchu hybnosti nebo řeči,“ říká operující neurochirurg David Netuka.

O přerušení rozhoduje logoped

Nádor prorůstal do řečového centra. Jeho odstraňování tak probíhá při vědomí pacienta, aby bylo možné kontrolovat funkci řeči. Celou dobu operace je s ním proto potřeba mluvit. Tento důležitý úkol má na starost klinická logopedka Ivana Šemberová, která u pacienta celou dobu sedí a drží ho za ruku.

„Musím se s pacientem setkat před operací a vést s ním rozhovor tak, abych získala co nejvíc dat, abych s ním mohla delší dobu vést rozhovor – zhruba musím počítat s jednou až čtyřmi hodinami. Takže většinou přítelkyně, rodinné poměry, přátelé z dětství, oblíbená hračka, zvířata, cesta do práce,“ popisuje Šemberová.

„Když mi (pacient) neodpovídá na otázky, musím posoudit, jestli je to tím, že mě neslyší, protože je tady hluk, anebo že mi nerozumí. Takže většinou otázku položím jinak, třeba jednodušeji, a musím se rozhodovat ve vteřinách.“

Právě ona je na sále tím, kdo operaci může případně zastavit. Tady je ale všechno v pořádku. Na několika obrazovkách v sále je vidět, jak nádor z mozku postupně mizí. Díky nim se tak ostatním nabízí stejný pohled, jaký má operující lékař.

Operace byla úspěšná

Lékařům už se podařilo odstranit 90 procent nádoru. Teď operaci přerušují a pacienta posílají do vedlejší místnosti na magnetickou rezonanci, která ukáže, jestli mají ještě pokračovat. Přesouvám se proto z operačního sálu do malé místnosti, kde si neurochirurg David Netuka prohlíží první snímky.

„Tohle je zdravý mozek, to je čelní lalok, tohle jsou mozkové komory. A pojedeme do oblasti, kde byla provedena resekce. V této celé oblasti byl mozkový nádor. Ten je odstraněn. Je vidět, že masa toho nádoru je pryč, jsou už jen nástěnná rezidua v této oblasti, kde už by bylo pokračování resekce příliš riskantní,“ vysvětluje Netuka.

„Největší rozměr nádoru byl přes šest centimetrů, což je na nádor v hlavě velký rozměr. Zabíral celý spánkový lalok a část hlubokých mozkových struktur.“

Patrikova operace byla úspěšná. Teď se na základě dalších vyšetření lékaři rozhodnou, jestli je nutná chemoterapie, nebo bude stačit pacienta jen sledovat.