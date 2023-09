‚Všude bylo plno krve.‘ Ženu skalpoval stroj v práci, lékaři z Vinohrad jí pomohli při raritní operaci

Záchranáři před pár týdny přivezli do vinohradské nemocnice mladou ženu. Ivanu Němcovou skalpoval v práci stroj. Přišla o vlasy i kůži na hlavě. Podstoupila náročnou operaci a dnes jí znovu rostou vlasy. Praha 14:38 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivanu Němcovou (vpravo) skalpoval v práci stroj. Přišla o vlasy i kůži na hlavě. Na fotografii s lékařkou Klárou Schwarzmannovou | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem šla vynést špony, tak mě zachytil soustruh a namotaly se mi vlasy,“ popisuje pro Radiožurnál Ivana Němcová.

V inkriminovaný okamžik měla vlasy v culíku. Že přišla nejen o ně, si uvědomila až v nemocnici.

„Všude bylo plno krve. V té rychlosti si člověk neuvědomí, co se děje. Ale opravdu mě po celou dobu nenapadlo, jaký rozsah zranění mám. Po probuzení to bylo velké nemilé překvapení,“ vzpomíná.

V péči zdravotníků z kliniky plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech je už šestý týden. Teď ji znovu našitou kůži na hlavě ošetřuje zdravotní sestřička Šárka Kovaříková. „Ránu jsme vysprchovali a dali jsme gel. Zítra budeme postupovat úplně stejně,“ přibližuje.

„Paní to snáší velmi dobře. Je šikulka,“ chválí pacientku zdravotní sestra. A lékařka Klára Schwarzmannová, která náročnou šestihodinovou operaci vedla, se k ní přidává: „Je statečná a trpělivá. A v tomto případě je nejdůležitější trpělivě počkat na dobu hojení všech operačních ran a ploch.“

Vlasy rostou

Pacientka měla štěstí. Skalp se totiž povedlo zachránit a znovu našít. „V tuto chvíli převazujeme operační ránu, ale všechno vypadá velmi uspokojivě,“ pochvaluje si ošetřující lékařka.

„Jediná oblast, která nám zůstává k dohojení, je oblast levé spánkové krajiny, kde byl skalp poměrně výrazně zhmožděn. Podporujeme tam růst granulační tkáně. Pokud nedojde k tomu, že se tato oblast sama spontánně zahojí, to znamená, naroste kožní epitel z okrajů, tak na tuto oblast plánujeme dát kožní transplantáty,“ vysvětluje.

To, že je všechno na dobré cestě, dokazuje i fakt, že Ivaně Němcové už začínají růst vlasy.

„V oblasti týlní části už nám roste takový krásný ježeček. Pokud se tato operace podaří, pacient má samozřejmě vidět jizvy v místě, kde se skalp znovu připojoval, ale umožňuje to návrat do normálního života bez toho, aby došlo ke stigmatizaci při kontaktu s okolím. To znamená, aby se musel obávat vyjít ven ‚pro rohlíky, aniž by se na něj někdo divně díval‘,“ doplňuje Schwarzmannová.

První pohled do zrcadla

Vyrovnat se s úrazem nebylo pro paní Ivanu jednoduché. Zpočátku se ani nepoznávala. „Zpočátku jsem asi přemýšlela, jestli vůbec chci pokračovat v životě, když jsem si uvědomila, jak moc je to rozsáhlé. Když se člověk poprvé podívá do zrcadla a má čtrnáctkrát větší hlavu než běžně. Když jsem si pak uvědomila, jak moc se jim to povedlo, jak málo zbývá, tak mi přijde hodně blbý nad tím brečet. Věřím jim a věřím tomu, že to bude dobrý.“

Těžkou situaci dobře zvládá i díky svému životnímu optimismu. „Vím, že se paní doktorce povedl zázrak, takže se snažím být trpělivá, i když je to všechno nekonečně dlouhé. Ale tady všichni říkají, jak to mám krásné,“ podotýká pacientka.

„Můžu vám říct, že jsem za 35 let neslyšela tolikrát slovo krásná, a přitom prožívám nejhorší období svého života. Ale to je v pohodě. Zase venku přijdou jiné věci, že na mě budou lidi koukat, a to budou, protože viditelné to bude dlouho, minimálně rok to potrvá,“ uvědomuje si Ivana Němcová.

Tento typ úrazu patří k raritním. Plastičtí chirurgové z vinohradské nemocnice ho řeší přibližně jednou do roka.