Zánětu potních žláz se dá zbavit natrvalo. Operatér používá unikátní metodu ‚deroofing‘

Zánět potních žláz dokáže pacienty velmi potrápit. Rychlé a elegantní řešení představuje unikátní operační metoda nazývaná deroofing. Na Dermatovenerologické klinice vinohradské fakultní nemocnice v Praze ji zavedli před osmi lety. Naučili se ji od kolegů v dánském Roskilde. Doposud jejím prostřednictvím pomohli přibližně čtyřem stovkám pacientů. Praha 23:41 2. května 2023

„Začalo to v pravém podpaží, rozšířilo se to i do levého podpaží,“ popisuje pacientka Pavlína. „Když to praskne, je to velmi nepříjemné. A u mě to bylo opakovaně. Nejdřív jsem musela chodit na chirurgii, až teď jsem se dostala do péče odborníků,“ dodává Pavlína.

Autoimunitnímu onemocnění, které se odborně nazývá hidradenitida, se kdysi říkalo obrácené akné.

„Jedná se o chronické kožní onemocnění, které postihuje velké potní žlázy a vyskytuje se v místech, kde se třou dvě kožní plochy o sebe. V podpaží, pod prsy, v tříslech nebo v hýždové rýze,“ vysvětluje Monika Arenbergerová z vinohradské nemocnice a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která zákrok vede.

Nemoc postihuje mladé lidi mezi dvacátým a čtyřicátým rokem. Ve většině případů jde o kuřáky nebo o bývalé kuřáky. O něco častěji se vyskytuje u žen.

Operace potních žláz | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Projevuje se zánětlivými uzly, abscesy, tedy dutinami s hnisem a následně se hojí jizvou, nebo takzvaným kanálkem,“ dodává Monika Arenbergerová.

Při operační metodě deroofing použije lékařka speciální sondu. „Nasondujeme si jednotlivé kanálky a velice cíleně je otvíráme a odstraňujeme. Když pacientka zvedne ruce, tak vidíme, že se kanálky vyskytují v levém i pravém podpaží. Důležité je vyhmatat, kudy kanálek běží,“ popisuje Arenbergerová.

Proces operace

Nejprve oblast podpaží dermatoložka znecitliví. Následně si skalpelem připraví operační pole, malý otvor. Na sondě dermatoložka přesně vidí, jak dlouhý kanálek je. Chirurgickými nůžkami najíždí kolem sondy a rozstřihne podkožní tkáň. Podkožní tuk má našedlou barvu.

Operace potních žláz | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Lékařka následně vyjme kanálek ven a pátrá po tom, jestli v podpaží nejsou ještě další kanálky, které by pacientce mohly způsobovat potíže. „Výsledná rána je pět centimetrů dlouhá a dva centimetry široká. Zbyde jizvička, která bude tenká jako klasická jizva a pacientku nebude nijak obtěžovat,“ říká dermatoložka.

Rána se v tomto případě nezašívá a hojí se sama. Lékaři z vinohradské nemocnice šíří povědomí o této unikátní metodě dál.

„Pro mě je to fascinující v tom, že je to velmi elegantní a úspěšný zákrok, který dokáže chorobu vyřešit,“ míní dermatolog Aleš Pavlíček z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Zánětem potních žláz trpí podle lékařů v Česku až 100 tisíc lidí. Závažnější potíže má třetina z nich. Nemoc se léčí i pomocí biologické léčby, ta ale zánět jenom mírní.

