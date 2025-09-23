Operace rakoviny prsu už jen u specialistů? Opatrně to vítám, říká onkolog. Poskytovatelé nesouhlasí
Ministerstvo zdravotnictví od ledna opět škrtá operace karcinomů prsu ze seznamu jednodenních výkonů. „Sdílím stanovisko České onkologické společnosti, které to vítá s opatrností,“ říká pro Český rozhlas Plus onkolog Luboš Petruželka z Všeobecné fakultní nemocnice. „Je špatně, že sekce chirurgické společnosti zakázala operace v jednodenním režimu,“ nesouhlasí v pořadu Pro a proti zástupce Asociace poskytovatelů jednodenní péče Dalibor Štambera.
Pane profesore Petruželko, jak vnímáte rozhodnutí ministerstva zdravotnictví? Je dobře, že se operace karcinomu prsu dostává zpět výhradně do specializovaných pracovišť nemocnic?
Luboš Petruželka: Sdílím stanovisko České onkologické společnosti, které toto rozhodnutí vítá s opatrností. Je třeba stanovit přesné podmínky, za kterých budou jednodenní výkony poskytovat.
Jak jsou na tom jednodenní kliniky s pozákrokovými komplikacemi? A zhorší zpřísnění podmínek dostupnost výkonů? Odpovídají Luboš Petruželka a Dalibor Štambera
Základní problém vidím v tom, že cíl léčby časných karcinomů prsu, kdy jsou pacientky operovány, je kurativní, to znamená dlouhodobý. Chceme je vyléčit v kombinaci s další léčbou. Je třeba jim poskytnout všechny nejlepší dostupné možnosti, které současná medicína poskytuje, a to bez prodlení.
To se týká i rychlosti výkonu, protože se nejedná o plánovanou operaci, ale o urgentní výkon, který by měl být co nejdříve. To je jeden z protiargumentů zastánců jednodenní chirurgie, ale já bych souhlasil s vyjádřením České onkologické společnosti, které tady pan primář vedle mě má.
Pane doktore Štambero, mohl byste reagovat?
Dalibor Štambera: V médiích pořád běží, že ministerstvo zakázalo operace. Myslím, že to je trošku chybná interpretace. Ministerstvo pouze v letošním roce nezařadilo výkony, které se přímo týkají onkologických operací. Doposud tam ani nebyly.
Jednodenní karcinomy prsu jsme operovali v rámci klasického, mamárního operativního programu a všechny doplňky byly dělány jakoby navíc.
A protože se letos rozhodly pojišťovny, že nám budou extramodální péči odečítat, tak jsme si uvědomili, že tam ty výkony nemáme. Takže není úplně správně, že ministerstvo zakázalo – správně je, že ministerstvo nezařadilo nové výkony.
Jinak budeme s panem profesorem ve shodě. My jako asociace taktéž podporujeme to, aby centra, která budou výkony provádět, musela splňovat podmínky, které dala onkologická společnost. S tím nemáme vůbec žádný problém.
Jenom si myslíme, že je špatně, že určitá sekce České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v podstatě zakázala operovat tyto věci v jednodenním režimu. To si myslím, že je špatně.
Výhody jednodenní péče?
I ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09, kandiduje za Spolu) mluví o tom, že rizikovost zákroku je tak vysoká, že je potřeba, aby to dělaly komplexní týmy. A ty jsou, pane profesore, především v nemocnicích?
Petruželka: Současná onkologie vychází z takzvaných komplexních onkologických center, která pro příští rok budou nově vyjmenována na základě žádosti a na základě podmínek, které musí splnit. Ty jsou poměrně přísné, ale odpovídají tomu, co je v onkologii potřeba.
Co se týká jednodenní chirurgie, vyjádření je takové, že pokud je součástí centra pracoviště, které bude ty výkony provádět, tak onkologická společnost s tím souhlasí, ale musí splnit podmínky. To znamená, že v rozhodovacím procesu musí figurovat multidisciplinární tým, který je složený z odborníků, chirurgů, onkologů, patologů a dalších, kteří rozhodnou o léčbě s tím, že je často návazná.
To znamená, že se začíná se systémovou léčbou, pak se operuje a podobně, aby nedošlo k prodlení. K čemuž by v případě pracovišť, která by nebyla adekvátně personálně, ale ani přístrojově vybavena, mohlo dojít.
Tyto podmínky, pane profesore, ne všechny kliniky jednodenní chirurgie podle vás splňují, protože nejsou v rámci komplexních onkologických center. Chápu to správně?
Petruželka: Je možné to tak vysvětlit.
Prosím, pane Štambero.
Štambera: Nemohu s tím souhlasit. Všechna naše centra, která provádí tyto výkony, a na tom i trváme, musí mít spolupráci s komplexními onkologickými centry. Funguje to jako u všech multidisciplinárních týmů, které posuzují pacientky.
Dokonce bych řekl, že jednodenní péče má své nesporné výhody – proto tento trend ve světě dneska běží – jako rychlost, šetrnost, zabránění nozokomiálním (nemocničním) nákazám, nižší psychologické dopady na pacientky, které nemusí trávit čas v nemocnicích.
Ale je zde další věc. Většina našich center jsou současně velkými dispenzaritačními centry, takže je tam návaznost na záchyt, a to následné řešení je velmi rychlé. Dokonce bych si troufl říct, že rychlejší než u klasických center.
Ale trváme na tom, protože nikdy nevíme, jak případ té jednotlivé pacientky probíhá, aby tady byla návaznost na komplexní onkologická centra. Já můžu říct, že všechna naše centra to samozřejmě mají a splňují.
