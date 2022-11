V motolské nemocnici odoperují lékaři až sto padesát dětí s vrozeným poklesem očního víčka ročně

Až procento malých dětí se podle lékařů narodí s vrozeným poklesem očního víčka. V současnosti nejpoužívanější operativní metodou je u těžších případů tzv. závěs víčka. Lékaři vadu odstraní pomocí fascie, tedy proužku tkáně z podkoží. Reportáž Praha 10:15 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malý Antonín s maminkou a primářem Oční kliniky dětí a dospělých Milanem Odehnalem | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Jedná se o velkou zpevňující povázku na stehně. Je to biokompatibilní materiál, což znamená, že je ta fascie snesitelná s lidským organismem. Připraví nám ji v proužcích a my si ji upravíme pro potřeby závěsu víčka, podélně ji rozstřihneme a následně si ji provleču v podkoží speciálně vypreparovanými tunýlky a víčko ukotvíme,“ vysvětluje Radiožurnálu primář Oční kliniky dětí a dospělých Fakultní nemocnice Motol Milan Odehnal.

Reportáž o vrozeném poklesu víčka přímo z očního operačního sálu motolské nemocnice

„Kolem půl roku jsme si dokonce mysleli, že je slepý,“ líčila mi krátce před operací maminka dvouapůlletého Antonína Dana Žabová.

„Vůbec nereagoval na oční vjemy, pouze na zvuk. Později se to začalo srovnávat, ale levé očíčko už mu zůstalo takhle povislé. Někdy zaklání hlavu, aby si zvedl pohled, a když je unavený, tak si ho víc mne a poměrně dost slzí,“ doplňuje.

Teď už ale leží malý pacient na operačním stole. „Jelikož je menší dítě obtížně vyšetřitelné, kontrolujeme standardně refrakci a nitrooční tlak,“ popisuje oftalmolog Jakub Arendáč. „Je to celé velmi rychlé, trvá to zhruba dvě minuty a v narkóze.“

Fascii si operatéři upraví pro potřeby závěsu víčka. Podélně ji rozstřihnou a následně ji provlečou v podkoží speciálně vypreparovanými tunýlky a víčko ukotví | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Vyšetření očí děláme rutinně a po operaci, až bude dítě větší, budeme sledovat vývoj zraku, jelikož na oku, kde má pokleslé víčko, už má sníženou zrakovou ostrost. Tudíž je dobře, že se to odoperuje v takto útlém věku, protože později už by zlepšení nemuselo být tak výrazné,“ říká operatér Milan Odehnal, zatímco se už sklání nad malým pacientem.

Pomocí jednotlivých řezů pak vytvoří v podkoží prostřednictvím tupých nůžek jakýsi tunel.

„Nůžkami jsem to v podstatě vykutal jako horník, protáhl jsem fascii tím tunýlkem z víčka až k řezu v obočí. To samé udělám na druhé straně a uprostřed. Ten tvar vypadá jako pětiúhelník. Doporučuje se to povytáhnout až úplně na okraj a na konečcích fascie udělám jakési uzlíčky, zabezpečím to celé stehem.“

Aby víčko fungovalo správně, bude muset malý pacient nově vytvořený sval ještě trénovat. S touto vadou se v Česku narodí až jedno procento dětí | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Tím jsem skoro hotový, šijou se už jen řezy v obočí, zbytek se dohojí sám. A budeme končit,“ obrací se Milan Odehnal na anesteziologa, který už za chvíli začne malého chlapce probouzet.

„Přelepujeme oko, pacient dostal mastičku do oka a takto odejde na oddělení,“ dodává sálová sestra.

Aby víčko fungovalo správně, bude muset malý pacient nově vytvořený sval ještě trénovat. S touto vadou se v Česku narodí až jedno procento dětí.