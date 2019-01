Ostravskou ordinaci pro chudé využívají stovky pacientů. ‚Lékařům důvěřují,‘ pochvaluje si doktorka

„Je sympatická, nestěžuji si,“ chválí si pan Ondřej doktorku Andreu Pekárkovou. Ta ošetřuje pacienty v ostravské ordinaci pro chudé více než rok.

Celkem ji za tu dobu navštívilo přes 800 pacientů. „Nejčastěji k nám přicházejí s akutními zdravotními potížemi, což jsou teď v zimním období nejčastěji nachlazení, kašel, záněty průdušek, někdy i zápal plic nebo kardiovaskulární nemoci. Často jsou to i rány nebo kožní choroby,“ popisuje pro Radiožurnál Pekárková.

S pacienty podle svých slov vychází na výbornou. „Mně se s touto skupinou pracuje dobře, dokonce lépe než s běžnými občany, protože naši pacienti mně jako lékaři důvěřují a většinou se snaží dodržovat mé rady, pokud mohou a umožňuje to jejich situace,“ doplňuje.

Kromě rostoucího počtu klientů se v ordinaci navýšil také personál. „Na letošek se nám podařilo rozšířit tým ordinace. Už to nejsem jen já jako lékař, ale ještě je tady pan doktor, jedna dobrovolnice, zdravotní bratr a zdravotní sestra. Takže už je nás tu víc,“ vyjmenovává Pekárková.

A dodává, že by ordinaci chtěli v budoucnu rozšířit o takzvané odvšivovací centrum. To by klientům pomohlo například s odstraněním šatních vší.