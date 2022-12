Originální hlavokrční ortéza nahradí límce. Pomůže krčním svalům a pacienti se s ní pohodlněji nají

S unikátní zdravotní pomůckou pro pacienty s nervosvalovými onemocněními přišla hradecká fakultní nemocnice. Speciální ortéza nemocným, kteří mají ochablé krční svalstvo, stabilizuje hlavu tak, že při tom můžou pohodlně jíst. Tato nová pomůcka je pro pacienta pohodlnější než běžně používané límce. Hradec Králové 15:55 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Originální zdravotní pomůcka, hlavokrční ortéza Fakultní nemocnice v Hradci Králové | Foto: Jakub Vik | Zdroj: Český rozhlas

Sedíme v jedné z ordinací neurologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové a zdravotní sestra Petra Šolínová právě rozepíná několik upevňovacích suchých zipů na speciální hlavokrční ortéze. „Ano, skládá se z části, která je upevněná na hlavu a potom té, která se upevňuje na páteř. Je to tvarovatelné a pro každého pacienta se vyrábí individuálně.“

Můžeme zkusit ortézu nasadit, protože máme k dispozici figuranta. „Nasadíme na hlavu, vypadá to trochu jako helma. Upevníme přes čelo, kde je molitanová výplň, aby to pacienta netlačilo, pak to upevníme přes bradu, zapneme suchý zip a upneme přes zádovou část. Je to jako baťůžek.“

Petra Šolínová tuto pomůcku navrhla a vymyslela. Co ji k tomu přivedlo? „Já se dlouhodobě zabývám poruchami polykání a vlastně z toho to vzešlo. Dříve se používal krční límec, ale tam je ten problém, když jej má pacient nasazený, tak nemůže otevřít pusu. Účel byl ten, aby těm pacientům nepadala hlava.“

Je tu s námi také Helena Linhartová z Centra transferu biomedicínských technologií, které pomáhá uvádět vynálezy hradecké fakultní nemocnice do praxe.

Proč zrovna tato ortéza dostala zelenou? „Přínos a benefit této pomůcky je velmi významný, zejména v sociálně společenské rovině. Naše oddělení funguje tak, že sháníme finanční prostředky, abychom mohli novinky podpořit a posunout je do další fáze a nabídli je obchodnímu partnerovi, který je bude potom vyrábět.“

Ortézy teď vyrábí jediná firma z Hradce Králové specializující se na protetiku. Pokud pomůcku předepíše lékař, je hrazena ze zdravotního pojištění. Teď tuto inovativní podporu hlavy využívá asi desítka pacientů s neléčitelnou Amyotrofickou laterální sklerózou.

„Základním principem je postižení nervů, jednoduše pacient ochrnuje za živa. To znamená, že neudrží hlavu, nemůže jíst a polykat, takže za pomoci těchto jednoduchých ekonomických parametrů se významně zlepší kvalita jeho života,“ vysvětluje přednosta neurologické kliniky hradecké fakultní nemocnice Martin Vališ.

Ortéza je podle něj využitelná i v případě dalších nemocí, například při roztroušené skleróze nebo myastenii.