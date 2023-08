Dítě má projít průpravou, a podle toho si vybrat sport, radí ortoped. Trampolíny vidí jako nebezpečné

„Dětem nevybírejte sport, který jim nepasuje,“ doporučuje ortoped Vojtěch Havlas, k jehož hlavním odborným zájmům patří sportovní traumatologie dětí a dospělých. Je také lékařem basketbalové reprezentace a s moderátorkou Patricií Strouhalovou si povídal třeba o tom, jak udržet klouby v kondici do vysokého věku, jak správně vybrat pro děti sport a také o tom, která jsou nejčastější letní zranění. HOST RADIOŽURNÁLU Praha 0:10 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař basketbalové reprezentace Vojtěch Havlas | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

Jaké hobby sporty jsou nejrizikovější? Co třeba trampolíny?

Jakmile se poprvé poseká trávník, vyjedou trampolíny, tak nám na klinice přibývá úrazů, které se váží na skotačení na trampolínách. Já sám jsem ustál doma pořízení trampolíny, a to jenom proto, že máme malou zahradu, a jsem si jist, že by se tam děti pochroumaly…

Léčba světlem je široký pojem, ale obecně fototerapie a působení červeného světelného spektra má v medicíně významný vliv, urychluje hojivé procesy, vysvětluje ortoped Vojtěch Havlas

Podstatné je respektovat bezpečnostní prvky, když už dítě skáče na trampolíně, aby mělo ochrannou síť, aby tam nebyla možnost propadnout žebry, to pak jsou úrazy, kdy může jít o život.

Podle čeho vybírat sport pro dítě a dospělé?

Obecně záleží na tom, jak je tělo stavěné, optimální by bylo, aby dítě prošlo průpravou, rozborem konstituce, výška, svalová hmota, a podle toho zvolilo sport.

Děti, které si zvolí sport, který jde do té konstituce, tak to jsou děti, ze kterých mohou vyrůst velmi dobří sportovci, ale hlavně sportem projdou relativně bez ztráty kytičky, nedochází tak často ke zranění.

Naopak, když si někdo vybere sport, který k němu nepasuje, přepíná různé tělesné partie nadměrnou aktivitou, potom vidíme poranění v podobě vyhřezlých plotýnek, utrhaných vazů. A neznamená to jen, že mám to neštěstí, že se s někým potkám na hřišti, ale je to i o tom, jestli jsem zvolil správný sport pro svou tělesnou konstituci.

Co nejraději operujete?

Kolena, ramena, to jsou moje oblíbené klouby, ale samozřejmě operuji jiné věci, náhrady kyčelní, úrazy a podobně.

Jak se změnil přistup v operacích velkých kloubů?

Základní principy jsou desítky let stejné, to znamená šetrnost, rychlost, technická zručnost, ale samozřejmě technologie umožňují stále lepší povrchy, implantáty, možnost počítačové navigace.

Teď se v naší ortopedické obci bavíme v rámci Evropy, ale i České republiky, o robotické operativě ve smyslu robotické navigace při náhradách kolenního kloubu. To nám do jisté míry zjednodušuje život, a hlavně to zpřesňuje operaci a tím limituje pozdní komplikace.

Roky se podílíte na vývoji implantátů a moderních materiálů pro hojení tkání, tak co je teď nového?

U nás na klinice běží výzkum biologické léčby ve smyslu biologického ovlivnění hojení chrupavky, je to využití různých buněčných kultur, třeba i kmenových buněk, do kterých se dříve vkládala obrovská naděje.

Ale ukazuje se, že tam jsou limity, že to není jediná cesta do budoucna, všichni se ptají, kdy už budeme mít umělé kultury do kloubu a budeme dělat náhrady. Postup nejde tak rychle, jak bychom si představovali.

Na trhu je hodně doplňků stravy pro naše klouby. Fungují?

Některé fungují, jiné jsou možná jenom komerčním obrazem toho, že se někdo snaží svézt s problémy, které lidé mají. Ale myslím si, že většina preparátů funguje, je jich velké množství. A samozřejmě jejich základem je nějaký léčivý přípravek a je potřeba řádně si číst příbalové letáky.

Jak vypadá hořčíkový implantát? A proč nás bolí klouby, když se mění počasí? Poslechněte si celý rozhovor.