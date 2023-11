Tajně se vkrádá do života lidí. Osteoporóza neboli řídnutí kostí jako tichá epidemie 21. století

Odhaduje se, že osteoporóza postihuje až deset procent populace a počet nemocných stále roste. „Nejzávažnější zlomeniny krčku stehenní kosti končí ve velkém procentu případu i smrtí,“ varuje v rozhovoru pro Český rozhlas Vladimír Palička z Fakultní nemocnice Hradec Králové a zároveň předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Rozhovor Hradec Králové 9:54 30. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi rizikové faktory pro vznik osteoporózy patří vyšší věk, kouření a vysoká konzumace alkoholu (ilustrační foto) | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Nemáte pocit, že kostí si začne každý člověk všímat, až když se mu nějaká zlomí?

Je to bohužel tak, jak říkáte. Velmi často to zanedbáváme. Pacienti, ale i zdravotnické systémy. Věnovali jsme tomu malou pozornost a pak opravdu přijdou zlomeniny a teď je doba, kdy se jich stává nejvíce. Kluzké chodníky, člověk upadne a tam, kde by si zdravý člověk nic nezlomil, tak osteoporotický pacient si láme kosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. a téma: osteoporóza. Ptala se Pavla Kindernayová

Vy si ovšem těch kostí všímáte už 30 let. Tak dlouho se zaměřujete na osteoporózu.

Máte pravdu. A to zejména proto, že je to choroba velmi vážná. A to nejen pro její vysoký výskyt, ale ve svých důsledcích je velmi závažná. To není jen o zlomeninách, kdy si člověk může říci, dobře, tak mi to zasádrují nebo sešroubují a bude to dobré.

Takové těžké zlomeniny páteřních obratlů vedou k deformitě postavy, ke shrbenosti, ke špatnému dechu. A ony nejzávažnější zlomeniny krčku stehenní kosti bohužel ve vysokém procentu končí i smrtí.

Vladimír Palička ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Světová zdravotnická organizace zařadila tuto chorobu už v roce 1994 mezi prvořadé problémy zdravotnictví.

Této choroby neustále přibývá. Souvisí to se změnou způsobu života, málo se pohybujeme, nezdravě jíme, máme mnohé jiné potravní neřesti. A také se prodlužuje doba života, osteoporóza je choroba spojená spíše s vyšším věkem. Tedy čím vyššího věku se dožíváme, tím je větší riziko, že se u nás vyvine i tato choroba. A je potřeba tomu předcházet.

Je pravda, že zatím Česká republika patří v záchytu osteoporózy k nejhorším v Evropě?

Je to bohužel pravda. Uniká nám ta diagnóza právě proto, že na to málo myslíme. A ještě horší snad je i to, že máme velkou mezeru v léčbě. I tam, kde už víme, že ona choroba je, že už si konkrétní člověk něco zlomil, že se mu málo věnujeme a málokdy ho léčíme.

Kardioložka Moťovská: Zásadním momentem pro prevenci nemocí srdce je i to, co si nosíme v hlavě Číst článek

Je nějaký rizikový věk, kdy už bychom měli být opatrnější?

Choroba je vázána většinou k pokročilejšímu věku. U žen se nejčastěji začne rozvíjet po přechodu a u mužů o něco později. Protože i muži mají andropauzu, ale přichází o něco později. Tedy je potřeba se na to velmi dobře podívat a hledat, zda tam není rizikový faktor a zda nemá pacientka nebo pacient již počínající osteoporózu.

Mezi rizikové faktory patří alkohol a kouření?

Kouření a větší množství alkoholu škodí v každém případě, prakticky skoro u všech chorob. Ale k těm rizikovým faktorům tady patří i dědičnost. Je vysoká tzv. heritabilita až 50 procent, především v ženské rodové linii. Takže maminky či babičky, když měly nějakou osteoporotickou zlomeninu, tak to je velmi významný rizikový faktor.

Každá ztráta pohlavních hormonů, tedy přechod fyziologický, nebo i pooperační odstranění vaječníků nebo poruchy cyklu a podobně, už jsou zvýšeným rizikem. Nadměrná hubenost je rizikovým faktorem. A pak také někdy vyvoláváme bohužel osteoporózu i léčbou při dlouhodobém podávání glukokortikoidů a některých léků na nádorové choroby.

Lidé nakažení virem HIV mohou dnes žít normální život, konstatuje ředitel České společnosti AIDS pomoc Číst článek

Osteoporóze česky říkáme řídnutí kostí. Ten překlad souhlasí, je ona kost děravá? Nebo jak si to máme představit?

Když byste viděla osteoporotickou kost, tak opravdu je tak trošku děravá. Já to i pacientkám vysvětluji, že to vypadá, jako když máte čerstvý krajíček chleba, tak má nějaké drobné póry. Pokud ho ale necháte hodně vyschnout, tak se ty otvory zvětší. Osteoporotická kost je jako vyschlý krajíc chleba.

Ale není to jen snížení množství minerálů, je to také porucha vnitřní architektury kosti, propojení trámečků mezi sebou a snížení kvality kosti. A třeba u diabetiků se také zhoršuje kvalita kostí, aniž by musela vždy klesat hustota kostního minerálu.

Mám teď trošku pocit, že své osteoporózy se dočká asi každý.

A není to nic, na co bychom se měli těšit. Ale skoro polovina populace se dočká, ta statistika je neúprosná. Říká, že dnešní padesátiletá žena má třicetiprocentní riziko, že si zlomí nějaký obratel v důsledku osteoporózy. Tedy každá třetí žena. A každá šestá dnešní padesátiletá žena si zlomí krček stehenní kosti. Je potřeba s tím něco dělat.

Celý rozhovor Pavly Kindernayové s Vladimírem Paličkou si můžete poslechnout v audiu výše.