Jak začít s otužováním: ‚Chladné sprchy a otužování vzduchem pro začátek stačí,‘ radí instruktor

Každé zimní období přináší pro lidský imunitní systém větší zátěž. Letošní zima je ale kvůli epidemii ještě náročnější. Je možné vlastními silami zvyšovat odolnost našeho organismu proti nákaze a stresu? Je například pravidelný pobyt ve studené vodě vhodný pro každého? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl instruktor Wim Hofovy metody Jakub Chomát. Dvacet minut radiožurnálu Praha 20:16 29. prosince 2020

Jak začít s otužováním?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak začít s otužováním? „Chladné sprchy a otužování vzduchem na začátek stačí,“ radí instruktor

Otužovat se nutně nemusíte jen vodou. Dá se to i vzduchem – kdykoliv vystavím svoji kůži teplotě nižší než 18 stupňů, tak se začínám otužovat a aktivovat hnědou tukovou tkáň, která savcům pomáhá generovat teplo. Mohu se otužovat už tím, že když je venku 13 stupňů, tak si nevezmu mikinu nebo bundu, ale vyjdu ven jen v tričku a mikinu mám v batohu připravenou, kdyby to pro mě nebylo komfortní. Postupně si tak můžu hrát s vystavováním chladu a trénovat.

Když si člověk představí, že by se začal otužovat, tak ho asi první napadne ledová sprcha. Je to správná cesta?

Za mě je důležitá laskavost a postupnost. Nešel bych rovnou do ledové sprchy. Pokud několik desetiletí žiju ve vytopeném bytě a v zimě se hodně oblékám, tak bych doporučil začít s chladnou sprchou. Udělal bych to tak, že ve sprše začínám svojí komfortní teplotou a na posledních 15 vteřin si dám chladnou sprchu. Týden co týden prodlužuji tu studenou část a postupně se můžu propracovat k té nejstudenější, co mi doma teče.

Když se člověk propracuje k té ledové sprše, předpokládám, že i po tréninku je to v první fázi šok. Za jak dlouho si na to člověk může zvyknout?

Je to individuální, ale já jsem zastáncem toho, že když něco trénuju, tak se to postupně zlepšuje. V řádu týdnů budete schopen pozorovat změny. Já jsem začal na podzim roku 2017 s chladnými sprchami a i dnes je to pro mě určitý stresor.