OVĚŘOVNA: Antikoncepce nově na seznamu karcinogenů a stejně škodlivá jako azbest? Videím chybí zásadní kontext
Sociální sítě zaplavila tvrzení, že Světová zdravotnická organizace nově zařadila hormonální antikoncepci mezi karcinogeny skupiny 1, tedy prokázaný karcinogen pro člověka, a že je stejně škodlivá jako tabák, alkohol či azbest. Ani jedno z toho ale není pravda, příspěvkům chybí velmi důležitý kontext. Jak vysvětluje další díl Ověřovny! webu iROZHLAS.cz, antikoncepce je na seznamu už od roku 2005 a s klasifikací její škodlivosti je to také jinak.
Nejen na platformě TikTok, ale třeba i na sociální síti X se v posledních týdnech objevilo množství videí a dalších příspěvků od běžných uživatelů i účtů s větším počtem sledujících, ve kterých se tvrdí, že Světová zdravotnická organizace (WHO) nově klasifikovala antikoncepční pilulku jako karcinogen skupiny 1.
V této skupině se podle klasifikace WHO nachází třeba tabák, alkohol nebo tvrdé drogy. Jiní uživatelé pak své sledující přímo vybízejí, aby antikoncepci okamžitě přestali užívat. Upozornil na to například server Euronews.
Tvrzení, že WHO právě teď klasifikovala antikoncepční pilulku jako karcinogenní, je jako takové nepravdivé. Takzvaná kombinovaná hormonální antikoncepce, která obsahuje estrogen a progestagen, je na seznamu a ve skupině 1 už od roku 2005. Oficiálně ji tam zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí WHO a sídlí ve Francii.
V „mírnější“ skupině 2B se pak nachází druhý rozšířený typ antikoncepce, takzvaná mini pilulka, která obsahuje pouze progestagen.
U karcinogenů skupiny 1 existují dostatečné vědecké důkazy o tom, že daná látka může způsobovat rakovinu u lidí. U skupiny 2B jde o látky, které jsou „možná karcinogenní pro člověka“, což znamená, že existuje omezený počet studií nebo jejich výsledky nejsou dostatečně přesvědčivé.
Ke všemu výše popsanému je ale třeba dodat širší kontext, který u zmíněných příspěvků a videí na sociálních sítích schází.
„Je pravda, že před 20 lety Světová zdravotnická organizace vydala postulát, kde označuje perorální kombinovanou kontracepci za karcinogen skupiny 1. Příliš nechápeme důvod. Patrně žádná gynekologicko porodnická společnost se neztotožňuje s tímto tvrzením,“ říká na úvod gynekolog Vladimír Dvořák.
Dále je třeba vysvětlit, že WHO klasifikuje látky do skupin podle síly vědeckých důkazů, že mohou způsobovat rakovinu u lidí – nikoliv podle míry rizika nebo škodlivosti.
Jeden případ na 7960 žen
Několik studií naznačuje, že hormonální antikoncepce – bez ohledu na typ – může mírně zvyšovat riziko rakoviny prsu.
Například rozsáhlá dánská studie z roku 2017 uvádí, že uživatelky kombinované antikoncepce měly o 20 procent vyšší relativní riziko vzniku rakoviny prsu než ženy, které ji neužívaly, přičemž riziko se zvyšovalo s délkou užívání. Absolutní nárůst byl ale velmi malý – přibližně jeden případ navíc ročně na 7690 žen.
Podobné výsledky přinesla studie z roku 2023, kterou provedla jednotka pro epidemiologii rakoviny na Oxfordské univerzitě. Odhaduje, že užívání mini pilulky je spojeno s 20–30procentně vyšším rizikem výskytu rakoviny prsu.
Zároveň však jiné výzkumy ukazují, že antikoncepční pilulka může snižovat riziko jiných typů rakoviny, jako je rakovina endometria, tlustého střeva nebo konečníku.
„Na jedné straně je velmi mírné zvýšení rizika karcinomu prsu. Nezpochybnitelné studie ale prokázaly, že kombinovaná antikoncepce snižuje riziko zhoubných nádorů vaječníků, děložní sliznice a tlustého střeva. Zejména nádory vaječníků jsou nebezpečné a neodvratitelné,“ vysvětuje gynekolog. „Všechny lékařské odbornosti, nejenom gynekologové a porodníci, považují toto tvrzení za naprosto absurdní nesmysl,“ pokračuje Dvořák.
Stejně karcinogenní jako alkohol?
Zvláště zavádějící jsou pak tvrzení, že WHO považuje pilulku za stejně karcinogenní jako tabák, alkohol nebo azbest a drogy. I když jsou všechny tyto látky zařazeny do zmíněné skupiny 1 podle IARC, neznamená to, že nesou stejné riziko. Skupina 1 zahrnuje jakzmíněné položky, tak například zpracované maso, sluneční záření nebo viry hepatitidy B a C.
Jak už bylo řečeno, systém klasifikace je založený na principu množství vědeckých důkazů. To, že dvě látky spadají do stejné kategorie, neznamená, že jsou stejně nebezpečné.
Ačkoli tedy některé hormonální pilulky nesou určité riziko a byly na základě vědeckých důkazů zařazeny do první skupiny karcinogenů, není pravda, že by šlo o nové rozhodnutí WHO, ani že by riziko jejich užívání bylo na úrovni tabáku či alkoholu a dalších.
„Celkově lze říci, že benefity výrazně převyšují nad riziky,“ dodává Dvořák. Sám se nesetkal s případem, kdy by pacientky odmítaly užívat antikoncepci z toho důvodu, že je karcinogenní. Přiznává ale, že se setkává s celkovým odporem veřejnosti k hormonům v jakékoliv formě.
V případě obav ohledně antikoncepce je vždy vhodné obrátit se na odborníka.