OVĚŘOVNA: Očkování proti tetanu není třeba a je v něm grafen, tvrdí příspěvek. Lékový ústav to odmítá

Očkování proti tetanu nemá cenu, nejde ho v dnešní době už dostat, popisuje lživý příspěvek, který se šíří na facebooku. Nemá pravdu. Hlavním důvodem nízkého výskytu nemoci je, že očkování je u nás povinné, nikoli, že by nemoc zmizela. „Vakcíny proti tetanu obsahují nejen oxid grafenu, ale už i spike protein, tedy příměsi nebezpečných vakcín proti covidu,“ stojí v příspěvku dále. Podepsaná je pod ním doktorka Jarmila Klímová, ta autorství odmítá. OVĚŘOVNA Praha 6:00 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti tetanu nemá cenu, nejde ho v dnešní době už dostat, popisuje lživý příspěvek, který se šíří ve skupinách na facebooku | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Tento text někdo podepsal mým jménem a není z mých úst,“ odmítá lékařka pro iROZHLAS.cz, že by něco podobného někdy uvedla.

Rodině dítěte, které zemřelo po očkování, zaplatí stát tři miliony. Šlo o extrémně vzácnou reakci Číst článek

Hlavní linka, na kterou se text soustředí, tvrdí, že v dnešní době už prakticky není možné nakazit se tetanem a lidé by se měli vakcíně proti němu vyhnout, protože obsahuje škodlivé látky, které mohou očkovaného zabít nebo mu vážně ublížit.

Podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je počet nakažených tetanem v České republice opravdu nízký, nerovná se ale nule. Data ústavu ukazují, že například v roce 2022 byly v Česku hlášeny pouze dva případy tetanu.

Hlavním důvodem nízkého výskytu je, že očkování proti tetanu je v Česku povinné a hradí ho stát, nikoli, že by nemoc zmizela. V roce 1951, rok před zahájením očkování, zemřelo na tetanus 140 osob. Poté se počet případů snižoval a v posledních letech bývají v Česku hlášeny ojedinělé případy. „V roce 2015 by hlášeno úmrtí na tetanus u neočkovaného muže,“ uvádí Státní zdravotní ústav.

Význám očkování zdůrazňuje i Světová zdravotnická organizace. Ta připomíná, že v roce 2018 zemřelo na celém světě na tetanus 25 tisíc novorozenců. Díky očkování je to o 97 procent méně, než v roce 1988, kdy obětí mezi novorozenci bylo 787 tisíc.

Staří známí

Látky, které text zdůrazňuje, jsou spike protein a oxid grafenu. Ty nejsou pro dezinformační scénu nic nového, objevují se v mnoha teoriích, které odrazují společnost od očkování.

Spike proteiny začali dezinformátoři zmiňovat hlavně v souvislosti s očkováním proti covidu. „Pokud mluvíme o spike proteinu, hovoříme o tzv. S proteinu, což je bílkovina, která se nachází na povrchu koronaviru, napomáhá vniknutí viru do buňky a je za běžné situace v lidském organismu aktivně vyhledávána a rozpoznávána buňkami imunitního systému, které pak virus v těle zničí,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz ve stanovisku Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

4:55 Na očkování proti klíšťové encefalitidě je teď nejlepší doba. ‚Neumíme ji léčit,‘ zdůrazňuje Prymula Číst článek

Podle státního kontrolora léčiv se ale do vakcín proti tetanu nepřidává. „Vakcíny proti tetanu neobsahují spike protein,“ píše Státní ústav pro kontrolu léčiv. Stejně tak to je s oxidem grafenu. Ani ten není na antivaxerské scéně nic nového.

Oxid grafenu má podle některých dezinformačních webů ničit červené krvinky a způsobovat krevní sraženiny. Konspirátoři podobní těm z facebookového příspěvku tvrdí, že se přidává nejen do očkování proti tetanu, ale například i do těch proti covidu. Má tak stát za tisíci úmrtími ve světě.

Oxid grafenu se ale nepřidává do žádné z vakcín ani jiného léčivého přípravku, který by se v Česku nebo Evropě používal. „Všechny látky, materiály, reakční činidla, rozpouštědla používané při výrobě musí výrobce léčivého přípravku, tj. i vakcín deklarovat,“ uvedl Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Proti černému kašli a záškrtu máme 70 000 vakcín, tvrdí ministerstvo. Další dodávku očekává v březnu Číst článek

Ten monitoruje složení a výrobu všech léčiv spolu s dalšími evropskými agenturami. Těmto kontrolám předchází ty od výrobce. „Kontroly kvality představují až 70 procent celé doby výroby,“ zdůrazňuje ústav pro kontrolu léčiv.

„Souběžně s výstupní kontrolou na straně výrobce probíhá také kontrola každé šarže nezávislou certifikovanou laboratoří, která je součástí sítě evropských úředních kontrolních laboratoří léčiv,“ popisuje státní kontrolor proces výroby léčiv.

„V případě, že by během výroby vstupoval do procesu grafen oxidu jako látka nebo materiál, byla by tato informace uvedena v dokumentaci k vakcíně a jeho přítomnost uvedena na příbalové informaci,“ podotýká ústav pro kontrolu léčiv s tím, že žádné z očkování, která jsou v Česku schválena, u sebe takovou informaci nemají.

Podle ústavu tak není možné, aby se oxid grafenu do vakcín dostal během jakéhokoliv stadia výroby. „Grafen oxidu také nemůže vznikat samovolně během procesu výroby vakcíny, neboť do výroby ani nevstupuje žádná surovina, ze které by mohl vznikat, ani nenastávají příhodné reakční podmínky,“ uzavírá Státní ústav pro kontrolu léčiv.