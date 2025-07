OVĚŘOVNA: Podvodníci zneužívají exministra Prymulu k prodeji ‚zázračného‘ léku. Nachytali se prý i lékaři

Český epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula prý „našel způsob, jak jednou provždy vyléčit bolest kloubů a zad během dvou týdnů“. Alespoň to tvrdí podvodníci, kteří se snaží lidem prodávat neúčinná léčiva a zneužívají k tomu právě tvář známého českého doktora. „Není zvykem lékařů, aby propagovali nějaký takovýto nesmyslný preparát, notabene v oblasti, které se nevěnují,“ říká v dalším díle rubriky Ověřovna! sám Prymula. OVĚŘOVNA! Praha 5:00 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodníci zneužívají pro prodej neúčinných preparátů další známou tvář, tentokrát lékaře a exministra Romana Prymulu | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Jeden z nejznámějších lékařů v České republice Roman Prymula objevil revoluční metodu, která dokáže jednou provždy zbavit bolesti kloubů a zad – a to bez operace,“ tvrdí začátek textu, který se tváří jako přepis rozhovoru ze stanice CNN Prima News.

V textu podvodníci popisují údajný příběh otce Romana Prymuly, který se měl kvůli bolestem kloubů stát invalidou. „Posledních několik let jsem se plně věnoval studiu této problematiky a nakonec se to vyplatilo. Jednoho dne jsem si uvědomil, že jsem na prahu zásadního objevu,“ říká Prymula ve smyšleném rozhovoru, na který redakci upozornila jedna ze čtenářek poté, co na něj narazila na internetu. Pro úplnost dodejme, že tento typ zpráv se nejčastěji šíří skrze sociální sítě.

Jak ale exministr pro server iROZHLAS.cz zdůrazňuje – nejen, že se nikdy nepodílel na podobném výzkumu, nemoci kloubního aparátu ani nejsou obor, kterému se ve své praxi věnuje. Je epidemiolog.

„Snažil jsem se to řešit s orgány (činnými v trestním řízení). Ty mi řekly, že to stejně nejsou schopny adekvátně rychle řešit, protože oni (podvodníci) údajně změní nějaký server, ze kterého to (reklama) chodí, a dá se to těžko vystopovat. Pikantní je, že můj otec zemřel poměrně záhy, asi ve 48 letech, a nikdy na vozíku samozřejmě nebyl,“ přibližuje bývalý ministr zdravotnictví.

„Poměrně hodně lidí mi ohledně toho píše. Vždycky jim pošlu, že to je fake, aby to nekupovali, ale někteří to opravdu koupili a dokonce i někteří lékaři, což je pikantní,“ doplňuje.

‚Nesmyslný preparát’

Jak už zaznělo, podvodníci v článku, který propaguje údajný zázračný preparát na klouby, využili záběry Prymuly ve studiu stanice CNN Prima News. Epidemiolog a exministr je na ní relativně častým hostem, záznam vysílání je navíc bez problémů dohledatelný. Nepoctiví prodejci tak už jen změnili titulek, ale nedali si ani tu práci, aby odpovídal grafice stanice.

Ve screenshotech článku, které čtenářka serveru iROZHLAS.cz zaslala, je vidět i adresa, na které se text nacházel. Nyní už je ale článek nedohledatelný. Jak zmiňuje sám Roman Prymula, jde o častý jev, kdy podvodníci velmi rychle mění webové adresy, přes které preparáty nabízejí.

„Zásadně říkám jednu věc, že není zvykem lékařů, notabene veřejně známých lékařů – protože stejný problém má profesor (Jan) Pirk, na něj taky nalepili pár takovýchto videí – aby propagovali nějaký takovýto nesmyslný preparát, notabene v oblasti, které se nevěnují. To je prostě signál, že je něco špatně a rozhodně bych takovéto podivné produkty nikdy nekupoval,“ varuje lékař.

Prodávané léky by však podle Prymuly neměly být škodlivé: „Zajímal jsem se a ty produkty jsou v podstatě placebem. Není tam nic, většinou jsou ty látky naprosto neaktivní, takže neublíží, akorát to z lidí vytáhne peníze,“ shrnuje Prymula běžný princip těchto podvodů.

„Myslím si, že tam nechtějí dávat nic, co by teoreticky léčilo nebo naopak u někoho mohlo vyvolat reakci, která by mohla být nebezpečná. Radši je tam něco, co neškodí, jenom aby mohli generovat peníze,“ dodává.

Důvěra v autoritu

Jak už exministr také zmínil, nejde ani zdaleka o první podobný případ. Podvodníci pro propagaci údajně zázračných preparátů na nejrůznější zdravotní obtíže v minulosti využili i jiné známé české lékaře, například kardiochirurgy Jana Pirka a Petra Neužila nebo chirurga Pavla Pafka.

Vždy jde o zdánlivě zpravodajský článek či rozhovor s konkrétním lékařem, ze kterého se vyklube prodej léčiva.

Policie se podobnými podvodnými stránkami zabývá sama i bez jejich nahlášení. Jak už dříve pro Ověřovnu! přiblížil Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, podvodníci v těchto případech využívají stále stejných taktik.

„Pachatelé zneužívají jeden ze základních principů sociálního inženýrství, a to zneužití důvěry v autority, což zpravodajské weby a známé úspěšné osobnosti jsou,“ popsal Kapr a tím, že podvodníkům hrozí v případě prodeje nepovolených přípravků až desetileté vězení.

Léky přitom lidem nemusí prodávat pouze rozhovory s lékaři. Minulý rok jsme vyvraceli dezinformaci, kdy podobná léčiva lidem „doporučoval” investigativní novinář Josef Klíma. Podvodníci přitom od lidí nezískají jen peníze, ale mohou je okrást i o osobní data, která zadají při registraci.

Podle Prymuly to navíc není jediný lživý článek či příspěvek, který se jeho jménem snaží prodávat údajně léčivé preparáty nebo jinak lidi klamat.

„Video ukazovalo, že ‚jsem prohlédl a že vakcína proti covidu-19 je téměř zabíjející’. Útočilo to na seniory a rozšířilo se to masivně na Slovensku a tady mi to někdo donesl,“ popisuje Prymula s tím, že deepfake video, které bylo původně umístěné na youtube, již zmizelo.

„Bylo to poměrně profesionálně uděláno – byl to videoshot, kde jsem vizuálně skoro ani já sám nepoznal, že to nejsem já, akorát podle hlasové dikce a zabarvení hlasu to šlo poznat,“ dodává.