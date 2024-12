OVĚŘOVNA: Pražský doktor lže o nežádoucích účincích mRNA vakcín proti covidu. Žádné přitom nenahlásil

Doporučení očkování

„Státní ústav pro kontrolu léčiv se může přiklonit i k doporučení očkování proti covidu Českou vakcinologickou společností, to znamená, že očkování je vhodné pro osoby se zvýšeným rizikem onemocnění nebo závažným průběhem, nebo zvýšeným rizikem komplikací nemoci covid,” vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.

„V případě méně rizikových skupin, což jsou například děti nebo dospělí do 60 let věku, tam je doporučeno očkování na základě individuálního zhodnocení lékařem, to znamená, zda je to pro pacienta vhodné,” doplňuje.