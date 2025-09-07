OVĚŘOVNA: Svrabová epidemie z Ukrajiny? ‚Nemoc byla v Česku dávno před válkou,‘ argumentuje lékařka
V Česku vrcholí epidemie svrabu a spolu s nákazou se šíří i dezinformace. Podle některých komentářů na sociálních sítích ji totiž mají na svědomí ukrajinští uprchlíci, kteří onemocnění „přivezli z Východu“. Jak ale pro Ověřovnu webu iROZHLAS.cz potvrdili lékaři, epidemie svrabu se cyklicky vrací a nikdy nemá tak jednoduché vysvětlení. Nemoc v Česku ve větší míře podle nich navíc byla již před válkou a s přistěhovalectvím přímo nesouvisí.
Svrab je vysoce nakažlivé onemocnění, jehož původcem je zákožka svrabová – parazit, který se člověku zavrtá do kůže a následně v ní vytváří chodbičky a klade vajíčka. Onemocnění se nejčastěji přenáší blízkým lidským kontaktem nebo pomocí kontaminovaného předmětu, zpravidla ložního prádla či oblečení.
Česko se aktuálně potýká s vrcholem svrabové epidemie. Státní zdravotní ústav eviduje od začátku letošního roku do konce srpna 6444 případů nákazy a někteří lidé na sociálních sítích mají jasno: „To je ta ukrajinská čistota,“ píše se v jednom z příspěvků. „Poděkujte Ukrajincům, kteří to tu roznesli,“ stojí v jiném.
Přestože internetové komentáře z rozšíření nemoci viní zejména uprchlíky z Ukrajiny, statistiky říkají něco jiného. Podle dat, které webu iROZHLAS.cz poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se totiž celkový počet případů za letošní rok týká pouze 85 osob s ukrajinskou státní příslušností, což odpovídá jedné setině počtu příslušníků celé této skupiny obyvatel v Česku.
Velmi nízký počet případů svrabu u Ukrajinců zaznamenal ústav i v předchozích letech. Loni se například nákaza týkala 103 Ukrajinců z celkových 8991 případů. Ukrajinská menšina je tak ve výskytu nemoci dlouhodobě pod průměrem celé české populace.
‚Dávno před válkou‘
„Svrab tady byl už dávno před válkou na Ukrajině,“ podotkla pro iROZHLAS.cz zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. Dodala, že počet případů pozvolně narůstá už od roku 2007.
Jak navíc poznamenal ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, „šíření dále sílí a započalo a silně se projevuje v regionech, které nebyly migrací nijak zasaženy“. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, ve kterém lékaři letos zaznamenali 957 případů, a v Olomockém kraji s 611 výskyty.
V obou regionech se do konce července podle dat ÚZIS objevily pouze jednotky nakažených s ukrajinskou státní příslušností. Jak v Moravskoslezském, tak v Olomouckém kraji evidují čtyři případy.
Lékaři podle statistik hlásili nejvíce případů mezi Ukrajinci v Praze a Ústeckém kraji, kde se nákaza svrabem týkala shodně 13 lidí.
Duškova slova pak potvrdila i Fabiánová: „Není to pravda, výskyt svrabu v České republice přímo nesouvisí s ukrajinskými uprchlíky,“ uvedla.
Přesná příčina epidemie není odborníkům známá a roli v ní nehraje pouze jeden faktor. „(Migrace) na to mohla mít z malé části vliv, ale opravdu to nelze takto zjednodušovat a omezovat jen na to přistěhovalectví,“ konstatoval pro iROZHLAS.cz Filip Rob, přednosta Dermatoverologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka.
Podle Roba se incidence (počet nově nemocných) svrabu v průběhu času mění a menší epidemie se cyklicky vrací po 15 až 20 letech. Podle aktuálních dat je svrab na vzestupu od roku 2020. Plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, která zapříčinila masivní uprchlickou vlnu nejen do Česka, ale i do dalších států, vypukla na začátku roku 2022.
Z dat, která redakci poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky, vyplývá, že minulý větší nárůst případů nákazy svrabem, i když ne na taková čísla, jaká lékaři evidují nyní, nastal zhruba mezi lety 2010–2017.
Celosvětový problém
Svrab je navíc podle Kateřiny Fabiánové rozšířený na celém světě, a to bez ohledu na socioekonomický stav, etnikum a hygienické návyky. „Podle informací z terénu a od kolegů lze konstatovat, že případů svrabu přibývá nejen v České republice,“ uvedla lékařka.
Na rozdíl od řady ostatních zemí se však v Česku musí svrab povinně nahlašovat. „V sousedním Německu se tyto případy nehlásí. Neznamená to tedy, že se v zemích, kde mají jen sporadická data o výskytu svrabu, parazit nevyskytuje,“ upozornila Fabiánová.
Vysoký počet případů výskytu svrabu tak podle Roba zaznamenávají i vyspělé země. Obecně se však nemoc více šíří zejména v tropických oblastech s vysokou hustotou obyvatel, jako je Afrika, Jižní Amerika či Austrálie.
OVĚŘOVNA: ‚Rasistická a nepravdivá tvrzení.‘ Čeští lékaři se nevracejí z Německa kvůli migrantům
Číst článek
Nákaza a léčba
Svrab se vyznačuje zejména intenzivním svěděním a vyrážkou. Zákožka svrabová přežívá ve vhodném prostředí jeden až tři dny. „Do kůže svého nového hostitele se dokáže zavrtat za pouhé dvě až tři minuty,“ uvedla Fabiánová.
Mezi zařízení, ve kterých dochází k přenosu svrabu více, patří například ubytovny, ústavy sociální péče nebo nemocnice. Nemoc se pak nejčastěji šíří mezi dětmi, seniory a zaměstnanci v pečovatelských službách.
„Rizikové jsou zejména prostory, kde se často a rychle střídá velké množství lidí bez možnosti dostatečného úklidu a výměny ložního prádla,“ popsala Fabiánová nejčastější způsoby přenosu.
Přestože je nákaza svrabem nepříjemná, nejde o nebezpečnou nemoc a nakažení se jí zbaví pomocí speciální masti. Léčit se musí i všechny osoby v těsném kontaktu s nakaženým.
Důležité je také ošetření prádla a povlečení, zejména vyvařením, přežehlením na nejvyšší teplotu nebo postřikem proti parazitům.
Dezinformace ohledně údajných zdravotních rizik, která přišla s ukrajinskými uprchlíky, nejsou novinkou. V Ověřovně jsme už dříve vyvraceli například falešnou zprávu, podle níž šířili ukrajinští běženci žloutenku a tuberkulózu.