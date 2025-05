OVĚŘOVNA: Způsobuje mamograf rakovinu? ‚Ozáření při screeningu je minimální,‘ vyvrací lékař

„Málokdo ví, že ta rakovina vzniká také díky tomu mamografu,“ píše v komentáři na facebooku pod reportáží o vyšetření kvůli rakovině prsu Štěpánka H. a přizvukují jí i další uživatelé. „Záření, které žena při mamografu přijímá, je naprosto minimální a takovéto dávky opravdu žádné onkologické onemocnění nemají potenciál způsobovat,“ uklidňuje ale v dalším díle Ověřovny primář Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN Andrej Černý. Ověřovna Praha 6:00 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V souvislosti s preventivním vyšetřením mamografem také často zaznívá dezinformace, že jej různé evropské země zakázaly. Ani to není pravda | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Rakovina prsu se většinou objeví, když se zachází s prsama nešetrně a mamografie též je nebezpečná, může způsobit rakovinu prsu,“ myslí si uživatelka vystupující v komentářích pod jménem Zayra K. (redakce z důvodů zachování soukromí všech zmiňovaných autorek komentářů, byť jsou veřejně dohledatelné, v celém textu uvádí záměrně jen první inicálu příjmení).

„Taky ‚bojuji‘ s doktorama ohledně mamografu, protože ho odmítám, což se jim nelíbí,“ svěřuje se Marta K. a svou teorii o jeho škodlivosti rozvádí pod reportáží České televize dál. „Co když půjdu na mamograf, tak co pak? Pokud mi něco najdou tak nebudu vědět, zda to tam bylo a nebo mi to způsobil mamograf... Pak vás budou ‚šíleně‘ léčit a pak vás ‚odepíšou‘, takže asi tak... Rakovinu máme každý v sobě...“ píše.

Primář Černý takové teorie ale vyvrací. Škodlivost ozáření, které pacientka při vyšetření na mamogradu podstupuje, totiž dle jeho slov žádná studie nikdy nepotvrdila. „To ozáření by se dalo přirovnat k přirozenému záření, které člověk přijímá z okolí, to znamená z běžného prostředí. Dá se přirovnat třeba k běžnému pobytu venku v přírodě třeba za několik dní,“ vysvětluje.

„Podle některých studií, které měřily množství ozáření z prostředí, je to záření, které člověk přijme jedním až dvěma zaoceánskými lety Praha – New York,“ srovnává a dodává, že takové množství záření je opravdu naprosto minimální.

Rakovina prsu i štítné žlázy

Ozáření při mamografii ale podle opakovaně se šířící dezinformace může způsobovat také rakovinu štítné žlázy.

„Já chodila od roku 1993 pravidelně na mamograf a ultrazvuk – tak to bylo v těch letech nastavené – ale už nechodím, protože gynekoložka řekla 20krát a dost, měkké záření škodí štítné žláze, nedávají límec na ochranu,“ píše v dalším komentáři uživatelka Alena N.

Zmiňuje speciální pomůcku – ochranný límec, který chrání štítnou žlázu před ozářením při různých vyšetřeních, třeba při rentgenu zubů. Nic takového se ale podle primáře gynekologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty při vyšetřování prsou nepoužívá, jelikož souvislost mamografu a vzniku nebo rozvoje rakoviny štítné žlázy nebyla nikdy spolehlivě prokázána.

„Nepoužívá se z důvodu velmi nízkého ozáření a také proto, že je záření velmi přesně zacíleno, takže k ozáření štítné žlázy nedochází,“ přibližuje Černý. Rizikovými faktory jsou podle něj třeba životospráva nebo kouření, vliv na vznik karcinomu štítné žlázy může mít také dědičnost.

Prevence a rizikové faktory

V souvislosti s preventivním vyšetřením mamografem také často zaznívá dezinformace, že jej různé evropské země zakázaly. Nejčastěji bývá v tomto kontextu zmiňováno Švýcarsko.

Tuto dezinformaci už ale dříve vyvrátila například agentura AFP.

„Tyto zvěsti jsou zcela nepravdivé,“ potvrdila agentuře Švýcarská rada pro boj proti rakovině. Ta mamografické programy doporučuje a podporuje a uvádí, že jejich přínosy převažují nad jejich nevýhodami.

Obecně primář Černý radí, aby žena vyhledala lékaře, pokud na prsu objeví nezvyklou změnu. „Největší strašák je, když pacientka na prsu nahmatá nějaký útvar, který tam předtím nebyl, nebo když se na prsu něco změní, například se změní vzhled kůže, objeví se nějaký výtok z prsu, třeba typicky krvavý, hnisavý a podobně,“ říká.

Karcinomu může podle něj nasvědčovat také změna velikosti prsu, zarudnutí nebo zdánlivě jednoduše léčitelné záněty. „To všechno jsou příznaky, které můžou nasvědčovat, že by se v prsu mohl zhoubný nádor nacházet. Samozřejmě nemusí, ale je vhodné takovéto pacientky vyšetřit,“ shrnuje.

V České republice je rozvinutý preventivní program mamografie od 45 let jednou za dva roky, připomíná lékař s tím, že toto vyšetření je v těchto věkových kategoriích velmi účinné a schopné včasně rozpoznat stadia počínajícího onkologického onemocnění.