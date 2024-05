Ovlivňuje spánek i zvyšuje riziko kardiovaskulárních nemocí. Spánkovou apnoí trpí až 600 000 Čechů

Až 600 tisíc lidí v Česku může mít podle odhadů lékařů syndrom spánkové apnoe. S pomocí speciální přetlakové masky na noc se ale léčí jen přibližně desetina z nich. Časté zástavy dechu v průběhu spánku přitom zvyšují riziko cévní mozkové příhody nebo infarktu. Nemocní také můžou usnout za volantem. Brno 9:56 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až 600 tisíc lidí v Česku může mít podle odhadů lékařů syndrom spánkové apnoe | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Potíže mám s občasným chrápáním v noci,“ svěřuje se lékaři Martinu Ambrozovi ze spánkové laboratoře brněnské fakultní nemocnice šedesátník Karel.

Na vyšetření se odhodlával přibližně půl roku. „Kdy údajně dochází i k zástavě dechu,“ doplňuje. Na otázku lékaře odpovídá, že sám si to neuvědomuje.

V sedm hodin večer se má dostavit do spánkové laboratoře. Stráví tady následující noc. „V deset hodin večer jdou spát, mají na sobě různá čidla a ráno v šest hodin vstávají,“ popisuje Radiožurnálu sestřička Lucie Rausová.

„První dostávají čidlo do nosu, abychom věděli, jestli dýchá, nebo nedýchá, to dáme za ucho a musíme pořádně zafixovat. Potom dostává EKG elektrody, to znamená, sledujeme srdíčko, abychom věděli, jak v tu noc pracuje. Pásy jak na hrudník, tak na břicho, abychom viděli, když dýchá, jestli se zvedá hrudník nebo břicho. A nakonec dostává saturační čidlo, vždycky mu říkáme kolíček na prst, to znamená, abychom věděli, jak je krev okysličená,“ popisuje.

„Přístroj je napojený hadicí a pacient si nasazuje masku na obličej. Potom už to do něj vhání vzduch pod přetlakem,“ vysvětluje staniční sestra | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Pacienta sledujeme po celou dobu. Cokoliv spadne, jdeme za pacientem, spravíme. Ráno odchází s tím, že už ví, jaký má výsledek, jestli tam zástavy dechu jsou, nebo nejsou, protože spánkový technik to celou noc kontroluje, rovnou to i skóruje,“ vysvětluje zdravotní sestra.

Drobný zákrok nebo maska

„Pokud zástav má jen několik za hodinu spánku, je na místě například vyšetření na krčním,“ upozorňuje přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova, „a může se jednat o drobný chirurgický zákrok a jsme schopní vyřešit tento problém. Pokud zástav je tam hodně, nastupuje léčba pomocí přetlakového dýchání, kdy pacientovi dáváme na noc masku a přístroj a ten přístroj do něho fouká a udržuje otevřené dýchací cesty.“

„Přístroj je napojený hadicí a pacient si nasazuje masku na obličej. Potom už to do něj vhání vzduch pod přetlakem,“ vysvětluje staniční sestra.

Masek je více typů, některé jsou jen na nos, existují ale i masky celoobličejové | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Masek je více typů, některé jsou jen na nos, existují ale i masky celoobličejové. U té jen na nos musí nádech i výdech probíhat nosem. „Používá se hlavně u pacientů, kteří mají nižší hodnoty tlaku, to znamená, nemají spánkovou apnoi až tak závažnou,“ dodává.

„Je to trochu o zvyku. Ráda to přirovnávám pacientům k brýlím. Když nenosíte brýle a začnete je nosit, vadí vám to. Jakmile si uvědomíte, že vidíte, přestane vám to vadit. To samé s tou maskou. Jakmile si uvědomíte, že se vyspíte, přestane vám to vadit,“ popisuje Rausová.

„Dělali mi testy v roce 2013, zjistili, že se budím 15krát za hodinu, takové to přidušení, tak mi to nasadili,“ Jaroslav používá masku kvůli syndromu spánkové apnoe už více než deset let. „Měl jsem kolegu, který se budil 75krát za hodinu. Ten když ráno vstával, tak usnul hned, jak si sedl. Tam to bylo naprosto nutné. A v podstatě může žít díky tomuto přístroji.“

Lékaři předpokládají, že pacientů se syndromem spánkové apnoe bude dál přibývat. Stále více Čechů se totiž potýká s obezitou, která s rozvojem této nemoci souvisí.

