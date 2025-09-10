Pacientů s očními vadami přibývá. Karlovarská klinika proto rozšiřuje prostory a modernizuje
Oční klinika v Karlových Varech v části Dvory má víc operačních sálů i nové přístroje. Úpravou prostor společnost Lexum reaguje na nárůst pacientů, kteří trpí očními vadami. Ročně jich klinika v Karlových Varech ošetří několik tisíc. Rozšířením operačních sálů se taky zkrátí čekací doby pacientů na zákroky.
„Vstupujeme do nových upravených prostor očních sálů na naší oční klinice. Nyní se nacházíme v zadním segmentovém sále, kde operujeme sítnice. Vedle máme sál, který je určený především pro operativu předního segmentu, jako jsou komplikovanější operace rohovek, operace šedého zákalu, operace glaukomu,“ říká primář oční kliniky v Karlových Varech Tomáš Benda.
‚Staré prostory kapacitně nevyhovovaly.‘ Poslechněte si reportáž z modernizované oční kliniky
Rozšiřování a modernizace souvisí i s tím, že přibývá pacientů, kteří mají oční vadu a potřebují takovéto zákroky. „Naše staré prostory už nám přišly naprosto kapacitně nevyhovující. Nemohli jsme se domluvit, kdo bude co operovat na sále. Bylo nás příliš mnoho zájemců, takže takhle, když můžeme operovat na dvou sálech paralelně, se kapacita zdvojnásobuje,“ vysvětluje Benda.
„Narůstá především počet pacientů, kteří vyžadují operační řešení ve formě nitroočních injekcí. To je problém celorepublikový. Tady v našem pracovišti týdně ošetříme 50, 60 pacientů. A vzhledem k tomu, že pacienti chodí v určitých časových intervalech neustále na injekce a přibývají noví, počet narůstá. Týká se to věkem podmíněných změn na očním pozadí, v místě nejostřejšího vidění,“ přibližuje primář.
Přesnější operace
Zdravotnického personálu je také nedostatek. „Co se týká sestřiček, to musím zaklepat, jsme na tom teď dobře. Co se týká lékařů, je to trošku problém, protože v Karlovarském kraji, my máme i ambulanci na Plánsku a tam dostat kvalifikované lékaře je problém. Lékařů je stále nedostatek,“ říká Benda.
S Pavlem Studeným, lékařem oční kliniky, jsme u přístroje, který se jmenuje intraoperativní OCT.
„Je to operační mikroskop. My většinu operací v oční chirurgii provádíme pod mikroskopem. A tento mikroskop je unikátní v tom, že dokáže v průběhu operace tomu chirurgovi ukázat de facto histologické řezy tkáněmi. Což je velmi prospěšné u některých typů operací, například u transplantací rohovky nebo u operací sítnice, kdy tak vidíme struktury, které bychom za normální okolnosti vůbec neviděli,“ vysvětluje lékař.
Operace tak může proběhnout daleko přesněji. „Přesněji snížíme riziko možných komplikací, kterých bychom si při tom normálním osvětlení, při tom klasickém operačním mikroskopu nevšimli. Tenhle přístroj nás upozorní, že tam je něco špatně, že je potřeba doplnit ještě nějaký krok a upravit operaci,“ popisuje Studený.
Modernizace prostor trvala téměř pět měsíců.