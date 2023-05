Pandemie covid-19 už není? Ohrozit lidstvo můžou nové epidemie, upozorňuje biochemik

Šéf WHO ale zároveň dodal, že to odvolání zdravotního stavu nouze s mezinárodním dosahem neznamená, že by covid-19 už nepředstavoval žádnou hrozbu pro globální zdraví. Souhlasíte s tím?

Naprosto. Skutečně si v sobě zachovává nepříjemnou možnost nového respiračního onemocnění. V optimálních případech všude tam, kde nastane, nastanou takové případy. Ještě mohou vzedmout rozsáhlejší epidemie, které by mohly ohrožovat v globálnějším měřítku i lidstvo.

Ale my to v zásadě už nepředpokládáme, protože se zdá, že nový koronavirus SARS-CoV-2 do značné míry vyčerpal své možnosti měnit biologické vlastnosti. I tím mechanismem mutací, které jsme zažívali ve všech jednotlivých pěti až šesti vlnách.