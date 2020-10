Kvůli pandemii propáslo 80 milionů dětí očkování proti obrně, uvedla Světová zdravotnická organizace

Kvůli koronavirové pandemii zmeškalo letos pravděpodobně na 80 milionů dětí do jednoho roku očkování proti obrně. Uvedla to v neděli Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle organizace jde možná o nejtěžší rok v úsilí o vymýcení nemoci.

