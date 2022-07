Stovky pacientů v Česku nemohou běžně přijímat potravu. Život jim zjednodušuje mobilní pumpa

Každý čtvrtek přiváží vůz s chladicími boxy z Všeobecné fakultní nemocnice Zuzaně Bachnové speciální výživu na následující týden. Pacientka, které nefungují žaludek i střeva, je již osm let závislá na výživě, podávané přímo do žíly. Život jí zjednodušuje mobilní pumpa, kterou si spolu s dvoulitrovým výživovým vakem nosí v batohu. Může díky ní i cestovat. Praha 22:36 10. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzaně Bachnové nefunguje žaludek ani střeva, již osm let závislá na výživě, podávané přímo do žíly | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Mám trvale zavedený katetr do velké žíly. Napojuje se na něj hadička, která vede k infuzní pumpě. Výživa mi kape přes noc, většinou od 19 hodin večer,“ popisuje Zuzana. Z dvoulitrového vaku jí vykape za 16 hodin. Život lidí, kteří jsou závislí na domácí parenterální výživě, je nesnadný, ale díky mobilní pumpě dnes mohou například více cestovat.

Život pacientům s parenterální výživou zjednodušuje mobilní pumpa | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Spousta omezení zůstává, na druhou stranu mohu kamkoli odjet. Je to komplikované spíše množstvím věcí, které potřebuji mít s sebou. Vaky se navíc musejí uchovávat v teplotě mezi 4 a 8 stupni Celsia. Existují ale už i takové, které chlad nepotřebují. Někteří mí kamarádi jezdí díky mobilní pumpě například i do Ameriky,“ vypráví Zuzana.

Pacient sám sobě dárcem. Transplantace krvotvorných buněk pomáhá lékařům léčit rakovinu Číst článek

Domácí parenterální výživu si pacient aplikuje sám nebo pomocí rodinných příslušníků. Pomoci mu může také agentura domácí zdravotní péče.

Výživa na míru

Speciální výživu připravují paní Zuzaně lékárníci z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Výživa vzniká ve speciálním aseptickém boxu, kam vstupuji spolu s vedoucím lékárníkem PharmDr. Michalem Janů, Ph.D. Na sobě máme sterilní kombinézy, čepice, roušky a rukavice a speciální obuv.

„Tady se pracuje v třídě čistoty A, to je úplně nejvyšší třída čistoty. Máme tu přístroj, který připravuje výživu vlastním naprogramováním. Nejprve se vše zkontroluje, ať už po stránce administrativní nebo technologické a jednotlivé součástí parenterální výživy se pak začnou stáčet podle receptu pro každého jednoho pacienta.“

Výživa vzniká ve speciálním aseptickém boxu. Zásadní je dodržovat čistotu | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Součástí výživy je například glukóza, aminokyseliny, nebo tuková emulze, díky které má výživa bílou barvu. „Dále se dodává do výživy voda a přinejmenším desítka iontů. Peristaltická pumpa pak žene roztoky do vaku, který projde hmotnostní i objemovou kontrolou, aby objem přesně odpovídal tomu, co je lékařem předepsáno a schváleno,“ vysvětluje vedoucí lékárník Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Michal Janů.

V České republice je na domácí parenterální výživě 500 až 600 pacientů. Důvodem, proč výživu tímto způsobem užívají, je především střevní selhání.