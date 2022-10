Čeští vědci chtějí co nejdříve odhalit počátek Parkinsonovy choroby. Analyzují řeč i tváře

Samotné vyšetření trvá 90 vteřin, během kterých člověk mluví, přesněji plní hlasové úlohy – například rychlé opakování slabik nebo se snaží o dlouhou samohlásku „a“ s co nejmenším zakolísáním hlasu.

Základní test pak pokračuje čtením textu a spontánním vyprávěním. Speciální algoritmus poté vyhodnotí změny, které by mohly signalizovat riziko vzniku Parkinsonovy nemoci.

„Dokážeme v tom signálu třeba detekovat hlasivkovou frekvenci. U videoanalýzy můžeme stanovit nějaké základní markery jako pozice očí, obočí, nosu, rtů, a pak se podíváme v čase, jestli se nám ty vrásky nějakým způsobem mění. To jsou příznaky Parkinsonovy nemoci,“ popisuje Jan Rusz z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Čeští vědci tímto způsobem otestovali stovku čerstvě diagnostikovaných pacientů a úspěšnost byla osmdesátiprocentní.

Příznaky této neurodegenerativní nemoci se projevují postupně a většinou je člověk zaznamená až tehdy, kdy ho omezují v životě. V té chvíli je ale podle neurologa Petra Duška z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy léčba už prakticky nemožná.

„Pacienti do ambulance přijdou třeba s třesem, ale nemocní už jsou třeba dvacet let. To už mají v mozku velkou patologii. To, co bychom dokázali zachránit, jsou jenom zbytky funkce,“ vysvětluje Dušek. Dosavadní léčba je podle něj málo účinná právě proto.

„Trend v současné době je zkusit nasadit neuroprotektivní léčbu, ještě než se objeví příznaky, které pacienty přivedou do ambulance,“ vysvětluje neurolog.

Smart Speech

Na možnosti včasného rozpoznání nemoci pracuje i studie Smart Speech, do které jsou zapojeni lidé zdraví, s lehčím a těžším průběhem Parkinsonovy nemoci. Druhým rokem mají v mobilu speciální aplikaci, která analyzuje jejich telefonáty po stránce řeči.

Zatím se sbírají data a příští rok se všechno vyhodnotí. Aplikace by sama měla člověka upozornit na riziko vzniku této choroby.

„Na základě toho, jak hovoříte do telefonu, by napsala skóre toho, jak artikulujete, jak vám kmitají hlasivky, jak intonujete, a sledovala trendy. V případě, že ten trend bude rychlejší, tak vám doporučí návštěvu neurologa, kde už potom dojde k ověření té diagnózy,“ nastiňuje Michal Novotný z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Běžně dostupná by tato aplikace měla být do deseti let.

