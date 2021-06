Smíchat více odebraných vzorků a ušetřit. Odborníci radí zvýšit kapacitu testování ‚poolingem‘

Pandemie koronaviru slábne. Laboratoře denně odhalí už jen stovky případů nákazy a dá se čekat, že podobně jako před rokem bude díky teplému počasí i nadále klesat množství viru mezi lidmi. Podle odborníků je to ideální příležitost zvýšit kapacitu PCR testů použitím metody takzvaného poolingu. Stačí smíchat několik odebraných vzorků dohromady a jedinou analýzou zjistit, jestli obsahují koronavirus SARS-CoV-2, anebo ne. Praha 23:05 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na covid v nemocnici Bulovka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Poolování z angličtiny znamená spojování vzorků do jednoho,“ vysvětluje princip David Švec z výzkumného centra Biocev.

„Jakmile zpoolovaný vzorek vyjde negativní, tak s jistotu jsou negativní všechny vzorky. Pokud vyjde pozitivní výsledek, tak se pak musí roztestovat jednotlivě vzorky znovu, aby se přišlo na to, kdo je ten pozitivní.“

Metoda poolingu vzorků u PCR analýzy může zvýšit kapacitu laboratoří. Zvláště když v této chvíli jsou podle generálního ředitele společnosti AeskuLab Kamila Doležela u nás už vhodné podmínky pro její použití.

„Díky tomu, že v tuto chvíli je v celé České republice velice nízká prevalence, tedy počet infikovaných pacientů v jednotlivých regionech, tak by se určitá forma poolingu dala použít,“ míní.

A to v případě screenigových preventivních testů na covid, protože u diagnostického PCR testu, na který příznakového člověk odešle lékař, je nutné zachovat jednu analýzu na jeden vzorek. Naopak pro testování ve školách nebo ve firmách je poolování aktuálně výbornou variantou.

„Pooling se využívá primárně pro homogenizovanou skupinu lidí, která má nějaký způsob chování, co se pravidelně opakuje. Současně se ta skupina vyskytuje v prostředí, které je také homogenní. A ideální je, když má skupina i podobnou věkovou strukturu,“ vysvětluje Doležel, podle kterého je tak vysoká pravděpodobnost, že v těchto případech budou všechny vzorky mít stejný – negativní - výsledek.

Laboratoře díky tomu za stejný čas zpracují více vzorků a do určité míry se tak mohou snížit i náklady.

„Ale neplatí, že když pooluju osm vzorků na jeden test, takže vydělím náklady osmi. Tak to nefunguje, protože v některých etapách toho procesu s tím vzorkem musíme pracovat 1:1 a bez ohledu na to, jestli ho potom do přístroje mixujeme ve větším množství,“ přibližuje Doležel.

I při poolování je ale nutné garantovat dostatečnou přesnost výsledku. „Samozřejmě čím více vzorků spoolujete, tím více citlivosti ztratíte,“ upozorňuje Martin Dienstbier, ředitel společnosti Diana Biotechnologies, největšího českého výrobce covidových PCR testů.

„Každá laboratoř by si to měla sama validovat a najít si ten optimální krok. Jsme rádi, že většina kvalitních laboratoří má na to stejný pohled, že PCR testy by měly zůstat jako etalon kvality.“

Čtyři až deset vzorků

Při nastavení pravidel pro školní testování doporučil Státní zdravotní ústav spojit dohromady maximálně čtyři až deset vzorků na jednu analýzu, přičemž podle Kamila Doležela je na každé laboratoři, aby si nastavila svůj optimální poměr.

„To správné namíchání počtu vzorků do jednoho testu je závislé na konkrétní laboratoři, která musí provést určité indikativní studie a validační testy podle toho, jakou má metodologii a standardizovaný postup zpracování testování. Pro určitou cílovou skupinu si musí být jistá, jak velké množství vzorků může smíchat dohromady. Protože od toho se odvíjí schopnost detekovat signální křivku toho onemocnění. Namícháte-li velké množství, mohlo by se stát, že vám uniknou pacienti, kteří jsou pozitivní, ale ve výsledku se budou jevit jako negativní,“ varuje.

„Byla to taková zoufalá reakce na počáteční nastavení úhrad, které stát určil na 300 korun, takže laboratořím nic jiného nezbývalo.“ Martin Dienstbier

Zároveň je nutné přenastavit systém laboratoře na společné vzorky, a to včetně registrace. Pooling využívají především velké laboratoře k preventivnímu PCR testování zdarma, na které mají lidé od června nárok dvakrát za měsíc. Laboratořím za ně zdravotní pojišťovny zaplatí 814 korun.

„Zatím se poolování v České republice ve velkém příliš nepoužívá. Byla to taková zoufalá reakce na počáteční nastavení úhrad, které stát určil na 300 korun, takže laboratořím nic jiného nezbývalo. Co jsme v kontaktu s laboratořemi, které považujeme za kvalitní diagnostické laboratoře, tak ty se snaží poolingu vyhnout. Je možné, že se tady malé poolování prosadí – pokud to bude dobře zvalidováno, tak proč ne. Ale myslím, že je možné dělat kvalitní testy za těchto podmínek i bez poolingu,“ shrnuje Martin Dienstbier z Diana Biotechnologies.

Vždycky totiž existuje možnost, že viru bude mezi lidmi víc a pooling by tak testy naopak prodražil.

