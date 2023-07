Chůze naboso je skvělá. Nosit žabky je ale šílenství, upozorňuje lékař. Jak pečovat o nohy?

Co všechno řeší podologie?

Zatím to není samostatný obor, ale je to specializace nebo dovednostní část pedikérské činnosti. Nejvíce řešíme zarůstající nehty, nehtová rovnátka, nehtové náhrady, různá protetika a korekční pomůcky a samozřejmě lidi edukujeme o správné péči o nohy.

Dát si nohy nahoru je po celodenním maratonu v botách to nejlepší, co můžete udělat, usmívá se Jaroslav Fešar

V podstatě jde o mezistupeň mezi bazální estetickou činností a vysoce specializovanou zdravotnickou činností. Hezky to vyjadřuje motto, že podologie pomáhá lékařům lépe léčit.

Je léto, jezdíme k moři, koupeme se v bazénech, ve sladké přírodní vodě. Sportujeme, nosíme pohorky, žabky. Co to dělá s našimi chodidly, prsty a nehty?

Léto a slunce jsou jistě velmi prospěšné. Musíme si ale dávat pozor na několik zásadních věcí, jako je třeba přesušená kůže nebo plísně na nehtech.

U plísní ale hraje velkou roli i imunitní systém. Pokud je člověk oslabený, je po nějaké prodělané nemoci, necítí se dobře a pokud se zrovna aktuálně houbám zadaří usadit se na určitém místě, mohou se lehce namnožit.

„Péče o zuby a o nohy má mnohé společné. I v podologii používáme rovnátka“

Nosíte vy sám v létě žabky?

Já se přiznám, že nenosím. Už od dětství mi vadí proužek mezi palcem a prstem a také mi na tom vadí, že se do boty dostane velmi snadno jakýkoli kamínek. Je to obuv opravdu rekreační, možná někam k vodě, ale na běžné nošení se nehodí.

Co říkáte, když vidíte ve městě lidi v žabkách?

Vždycky si říkám, že jsou to do jisté míry šílenci, protože podklad, po kterém chodí, je naprosto rovný. Není tam zpevněná pata, noha v takové obuvi nedrží a člověk šmajdá ze strany na stranu.

Když si někdo dlouhodobě špatně ošetřuje nehty, může si je i zdeformovat. Jak fungují rovnátka na nehty?

Takzvaná ortonyxie v podologii se historicky vyvíjela z ortodoncie. Technika rovnání je podobná. Stejně jako narovnáváme zuby, v podologii narovnáváme nehty.

Nehtových rovnátek je zhruba 25 druhů. Cílem je narovnat nehtovou destičku, srovnat boční valy a v rámci možností stlačit nehtové lůžko. Rovnátka se buď na nehet lepí lepidlem nebo se přitahují drátkem. Léčba je individuální. Průměrná doba je jeden rok.

Vedle deformit ale existují i různé nemoci nehtu. V této kategorii se nehet projevuje na základě nějakých změn v těle stejně jako například vlasy nebo pokožka.

Jste spoluzakladatelem Asociace pedikérů, založil jste Českou podologickou společnost, která funguje už 10. rokem. Proč vám jde o vytvoření nové profesní kvalifikace pedikér-podolog?

Je to velmi důležité, protože pedikéři už 20 let suplují práci odborníků. Máme tady pouze pedikérskou část, která pracuje s nohama v rámci preventivní a rekondiční péče.

A potom se nám tady profiluje zdravotnická lékařská část, která by se už měla starat o nohy, kde jsou různé závažné nemoci, otevřené rány, defekty. A chybí nám tady prostřední část mezi pedikérem, který by se staral o krásu nohou, a zdravotnickým pracovníkem, což je ten pedikér-podolog.

Proč se novou kvalifikaci stále nepodařilo prosadit? A jak poznat kvalitního pedikéra? Poslechněte si celý rozhovor.