Ministerstvo zdravotnictví hodlá vyřešit nedostatek pediatrů. Na stole je i kratší forma atestace

Každé třetí dítě může být v blízké době v České republice bez pediatra. Uvádí to Odborná společnost praktických dětských lékařů Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Navrhují proto změnu vzdělávání budoucích pediatrů a jejich větší zapojení do praxe. Proti tomu se ale staví jiné odborné sdružení – Česká pediatrická společnost. Praha 20:39 4. června 2023

Obě strany za sebou mají první setkání na ministerstvu zdravotnictví, kde vznikla pracovní skupina, která má neodkladný problém řešit.

Odborná společnost praktických dětských lékařů Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost chtějí návrat k systému vzdělávání, který v Česku fungoval mezi lety 2004 až 2017. Ten rozlišoval dvě různé atestace - odlišoval nemocniční pediatry a praktické lékaře pro děti.

V současnosti existuje jedna atestace v oboru pediatrie, který je na čtyři a půl roku. Podle zmiňovaného návrhu by k němu ale přibyl ještě obor praktický lékař pro děti a dorost s velmi intenzivní praxí.

Nový tříletý obor

„Nyní jsme navrhli kratší, tříletý obor. Velká část vzdělávání by tam byla již přímo v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost,“ vysvětluje předsedkyně Sdružení praktický lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. Podle ní by to mělo rychleji přivést nové lékaře do praxe.

S tím ale nesouhlasí Česká pediatrická společnost. „Považujeme tu změnu za kontraproduktivní, administrativně náročnou a zbytečnou, protože nepřinese do systému prakticky žádné pediatry,“ přiblížil její postoj předseda Jiří Bronský.

Podle Bronského by se zavedení nové atestace mohlo projevit až za pět let a neřeší proto aktuální problém.

První schůzka na ministerstvu zdravotnictví zatím žádnou zásadní shodu nepřinesla. „Sedneme si na ty body, které jsme navrhovali my a kolegové. Budeme se snažit najít průsečík a v co nejkratší době to na ministerstvo pošleme,“ uvedla předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Další schůzka by podle ní měla být na ministerstvu zdravotnictví zhruba do měsíce. Potvrdil to i Jiří Bronský, podle kterého je nutné se sejít ještě před prázdninami.

Budu diskusi moderovat

Ministerstvo chce, aby se mezi sebou na případné změně nebo úpravě systému vzdělávání dohodly odborné společnosti. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ale připouští, že když se nedohodnou, bude muset rozhodnout sám.

„Chci, abychom hledali cestu, která najde shodu těch různých názorů. Jsem připraven to moderovat, v případě, že by ta shoda nebyla možná, tak nezbyde, abych rozhodl já,“ předestřel ministr.

Podle Válka je podstatné, aby finální dohoda hlavně vedla k vyřešení problému s nedostatkem pediatrů.