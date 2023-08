Psi jsou nejnáchylnější k přehřátí. Zvíře je pak apatické a má skelný pohled, varuje veterinářka

Tento týden mohou na některých místech teploty ve stínu vystoupat až k 35 stupňům Celsia. Velmi teplé počasí zvyšuje zdravotní rizika u seniorů, nemocných lidí a malých dětí, ale také u zvířat. Největší nebezpečí představuje horko pro psy. „Měli bychom s nimi chodit ven jen časně z rána nebo pozdě večer. A pokud možno v nejteplejších částech dnech omezit aktivity na sluníčku,“ doporučuje Petra Šinová, prezidentka Komory veterinárních lékařů. Praha 9:22 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na pitný režim v létě nesmíme zapomínat ani u psů | Zdroj: Shutterstock

Že je pes přehřátý, pozná majitel podle veterinářky Šinové snadno. „Zvíře začne být apatické, má skelný pohled. Může zalehnout na bok a může až ztrácet vědomí,“ popisuje krajní stav.

Čemu se máme vyhnout, abychom předešli přehřátí našich domácích zvířat? A jak poznáme, že se zvíře přehřívá a kdy vyhledat pomoc veterináře? Poslechněte si Ranní interview

Majitel by si podle ní měl všimnut už toho, že pes začíná být v horku unavený. „Pokud to chytíme zavčasu, je nejlepší psa uložit někam do stínu tak, aby tam bylo proudění vzduchu, to je velmi důležité. A nabídnout mu něco malého k pití,“ radí veterinářka.

„Pokud pes už nezvládá pít, tak začínáme s ochlazováním. Nesmí to být ale šokové. Začíná se na tlapkách, například přiložením chladného, ovšem ne ledového obkladu,“ zdůrazňuje.

Také je možné psa orosit třeba rozprašovačem na květiny. Ochlazování ale má být pomalé.

„A pokud ani toto nezabírá a zvíře na naši péči nereaguje, tak okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře,“ apeluje Šinová.

Aby se pes nepřehřál

Aby se pes vůbec nepřehřál, je podle veterinářky důležité upravit denní režim. „To znamená chodit ven časně zrána, nebo pozdě večer. A pokud možno omezit aktivity v nejteplejších částech dne na sluníčku, tedy kolem poledne,“ doporučuje veterinářka a pokračuje dalším výčtem:

„Samozřejmě je dobré vyhnout se například běhu u kola a asfaltovým povrchům, které mají daleko vyšší teplotu. A samozřejmě nenechávejte psy zavřené v autě.“

Kromě psů mají s horkým počasím problém i hospodářská zvířata. Například pro skot je ideální teplota kolem 20 stupňů Celsia. „A pokud mají vysokou užitkovost, tak je to ještě níž,“ říká Šinová.

„Ovšem u hospodářských zvířat většinou chovatelé managment zvládají a jsou schopni zvířatům podmínky přizpůsobit,“ dodává.