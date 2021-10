Bylo by vhodné začít testovat děti ve školách v regionech s vysokou incidencí, navrhuje Smejkal

Počty lidí nakažených covidem oproti minulému týdnu stouply o polovinu. Ministerstvo zdravotnictví chce na situaci reagovat zkrácením platnosti testů a posílením kontrol. Měla by vláda obnovit i plošné testy ve školách? A hrozí omezování fungování restaurací, obchodů nebo zpřísnění pořádání hromadných akcí? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu je epidemiolog a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:05 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistik se covid-19 v poslední době nejvíce šíří mezi dětmi a studenty. V přepočtu na 100 tisíc lidí je za poslední týden nakažených ve věku šest až jedenáct let 165 dětí, ve věku 12 až 15 let je toto číslo aktuálně 191 a ve věku 16 až 19 je 145 nakažených na 100 tisíc. Když to srovnáme s lidmi nad 65 let, tak tam je aktuální koeficient pětkrát až šestkrát nižší - necelých 29 nově nemocných na 100 tisíc obyvatel. Není v této situaci čas na to, aby se zavedlo plošné testování žáků a studentů ve školách?

Myslím, že v těch regionech, kde je incidence, řekněme, 100 na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, to vhodné je.

Samozřejmě by bylo dobré vysvětlit, že děti starší 12 let se také mohou očkovat. Pořád je to ale kohorta lidí, kde je ta proočkovanost nejnižší.

Testování neočkovaných, které se týká především školáků, v regionech nad touto incidencí, je z našeho pohledu vlastně docela efektivním protiepidemickým opatřením. Nakonec to vyjde i nejlevněji, protože když budeme vědět o těch, kteří někoho nakazí, tím méně bude lidí v karanténě, tím méně nás to bude stát.

Bavili jste se o tom na Radě vlády pro zdravotní rizika?

No, já jsem tam řekl, že tohle je náš návrh.

Kdo byl proti?

Rada vlády je o tom, abychom to tam prodiskutovali. Pan ministr (Adam Vojtěch za ANO) řekl, že to zváží a že to ještě projednají, takže to uvidíme. Vláda se schází v pondělí, myslím.

Takže čekáte, že by k tomu mohla vláda v pondělí dospět?

Třeba ano.

Budete pro to přes víkend něco dělat?

Vydáme stanovisko, které se toho bude týkat. Říkám ale, že se nechceme zabývat jen testováním. Ještě máme očkování a zajištění toho, aby se ten systém uplatňoval a vymáhal.

