Až pět let vězení. Piráti spolu s Hilšerem navrhují omezit přístup k orgánům z rizikových zemí

K omezení možnosti nákupu orgánů odebraných nedobrovolně lidem v Číně i jinde má přispět předloha, kterou připravili pirátští poslanci se senátorem Markem Hilšerem. Lidé s trvalým bydlištěm v Česku, kteří by chtěli podstoupit transplantaci v některé z rizikových zemí, by museli získat souhlas nově zřízení etické komise. Praha 18:31 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komise by podle návrhu zveřejňovala seznam důvěryhodných a problematických zemí pro transplantace. (ilustrační foto) | Foto: Nemocnice Na Bulovce | Zdroj: Facebook

„Jde o reakci na to, co se odehrává v Čínské lidové republice,“ uvedl k předloze Hilšer. Do obchodu s lidskými orgány jsou tam podle něho zapleteni různí komunističtí pohlaváři, kteří spravují vojenské nemocnice.

Desítky zachráněných ročně. Novela zákona usnadní odběr orgánů k transplantaci zemřelým cizincům Číst článek

Některé státy podle Hilšera opatření proti obchodu s takto odebranými lidskými orgány přijímají. Česko by dle jeho slov mělo záležitost řešit přinejmenším z preventivních důvodů.

Komise by podle návrhu zveřejňovala seznam důvěryhodných a problematických zemí pro transplantace. Pro zisk orgánu v problematické zemi by byl nutný souhlas komise, jinak by lidem hrozilo až pětileté vězení.

Předloha by se podle Hilšera netýkala jen českých občanů, ale také lidí, kteří mají v Česku trvalé bydliště, což jsou i čínští občané.

Tvůrci normy pro ni nyní shánějí podporu poslanců dalších sněmovních stran. Do legislativního procesu by ji chtěli předložit zhruba do týdne. Čína však oficiálně odebírání orgánů například politickým vězňům dlouhodobě popírá.